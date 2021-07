Urbanisme : la startup Urbassist simplifie la déclaration de travaux

Incubé au Bic Innov'up de Nîmes depuis 2018, Urbassist, assistant automatisé de dossiers de déclaration de travaux, poursuit sa croissance en bouclant avec succès une levée de fonds de 600.000 euros auprès des business-angels des grandes écoles (BADGE) et de trois autres investisseurs (ANGELOR, Femmes BA et Arts et Métiers BA).

« Cette première levée de fonds est une réussite qui confirme les relations très fortes et la confiance que nous entretenons avec les investisseurs, se félicite Guilhem Tuffery, cofondateur de la startup. Nous avons su structurer notre vision et disposons maintenant des moyens financiers pour relever nos prochains défis. »

Cibler le marché BtoB

Face à la complexité des déclarations de travaux, qui représentent plus de 2 millions de dossiers chaque année, Guilhem Tuffery, ingénieur-géomètre de formation, et le développeur Sébastien Cornet ont eu l'idée de simplifier les démarches d'urbanisme (pour des projets inférieurs à 50.000 euros) avec un outil innovant : en 25 minutes, l'utilisateur obtient un dossier de déclaration de travaux comprenant toutes les formalités et plans nécessaires, pour un coût modéré de 69 euros pour une déclaration préalable et de 99 euros pour un permis de construire.

Le concept a rapidement séduit l'enseigne de bricolage Leroy Merlin qui, depuis janvier dernier, a intégré Urbassist dans son portefeuille de services.

« Il était logique de nouer un partenariat avec Leroy Merlin pour permettre aux clients d'avoir accès à une expertise complète de conseil, achat, déclaration, pose et entretien », estime Guilhem Tuffery.

Depuis le début de l'année, Urbassist a ainsi capté un millier de clients, particuliers ou professionnels (notamment des piscinistes) mais la startup vise désormais aussi le marché des artisans du bâtiment et les grands comptes.

« Jusqu'à présent, nous étions spécialisés piscines, terrasses et abris de jardins, précise le dirigeant d'Urbassist. Il nous manquait une brique technique mais dès la rentrée, nous serons opérationnels pour proposer des modules tels que les plans de façade et la modélisation 3D. Nous pourrons alors mieux pénétrer le marché BtoB. »

Vers une digitalisation complète

En termes d'outil, la startup veut aller encore plus loin en prenant en compte toute la vie de la déclaration de travaux : rédaction, signature, transmission, instruction, autorisation.

« Pour le moment, Urbassist aide à la rédaction des dossiers qui sont ensuite recueillis par la collectivité, détaille Guilhem Tuffery. Dans une optique de gain de temps et d'harmonisation des services, notre projet est de digitaliser l'ensemble de la démarche. C'est d'autant plus pertinent qu'en 2022, la loi Elan obligera les collectivités à dématérialiser les demandes d'autorisation de construire. Nous devrions être prêts à la fin de l'année pour tester notre solution avec une collectivité-pilote. Notre ambition est clairement de devenir, d'ici cinq ans, l'expert de l'aménagement du territoire. »

Pour appuyer son développement, Urbassist, qui emploie sept collaborateurs, prévoit de doubler ses effectifs d'ici 2022. Grâce à la levée de fonds, la startup va pouvoir valider son business modèle.