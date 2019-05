Verchant, les pieds dans le sable

Depuis 2015, le Domaine de Verchant, hôtel 5 étoiles Relais et Châteaux, situé aux portes de Montpellier, offre une alternative aux paillottes des bords de plage avec son concept La Plage by Verchant, incluant un bar, un restaurant dirigé par Jérôme Bartoletti et une piscine. Le 13 juin prochain, La Plage inaugurera son nouvel espace de sable fin avec transats surplombant la piscine, salons cosy et un bar dédié aux services de Vins et Champagne.

« En créant cet espace singulier et différenciant, les pieds dans le sable, nous sommes dans la continuité de ce que nous avons fait la saison passée », résume Xavier de Baisieux, directeur du Domaine de Verchant.

Des rendez-vous festifs

Alors que la saison estivale a démarré le mois dernier avec les deux rendez-vous hebdomadaires - les jeudis live, cocktails et tapas et les sunset musical du vendredi -, la soirée d'inauguration s'inscrit dans un planning évènementiel de quatre soirées thématiques : une soirée opéra (23/05) avec musique classique en plein air puis ambiance festive, une soirée blanche (13/07), une soirée vigneron (12/09) et enfin le closing (26/09).

« Ces soirées festives connaissent un véritable engouement. Elles ont l'an dernier rassemblé chaque fois plus de 600 personnes », se félicite Xavier de Baisieux.

Projet d'agrandissement

Propriété de Chantal et Pierre Mestre, fondateurs du groupe Orchestra, le Domaine de Verchant est classé depuis neuf ans en 5*. C'est en 2012 qu'il a intégré Relais et Châteaux.

« Avant le classement, nous étions à presque 65 % d'occupation à l'année sur l'hôtel, aujourd'hui nous sommes à 70 % confie le directeur. Grâce à Relais et Château, nous avons capté une nouvelle clientèle internationale (Europe de l'Est, Allemagne, Russie...). »

Avec un tarif moyen de 360€ la nuitée, 40 000 couverts réalisés chaque année par le restaurant gastronomique et le bistrot, 170 membres adhérents pour le spa... le Domaine de Verchant affiche une belle santé financière. Et projette d'augmenter, d'ici trois ans, sa capacité hôtelière en passant de 26 à une quarantaine de chambres.