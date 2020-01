Municipales à Montpellier : Altrad annonce de nouveaux alliés et soutiens

Après une 1e présentation de son comité de soutien lors de son annonce de candidature aux élections municipales de Montpellier, en septembre dernier, Mohed Altrad vient de compléter le dispositif. L'entrepreneur, président du groupe Altrad, a dévoilé, le 9 janvier, les noms de plusieurs personnalités le rejoignant, issues des milieux hospitalier, sportif, intellectuel, ou politique.

Le comité de soutien sera donc présidé par le Pr Jacques Touchon, neurologue et ex-adjoint au maire de Montpellier dans l'équipe d'Hélène Mandroux. Il enregistre également les arrivées de Richard Mailhé, président du Comité régional olympique et sportif; Mustapha Abdelli, président du Cercle Rhazès; ou encore Ariane Sultan, diabétologue au CHU de Montpellier.

Du côté politique, Mohed Altrad est rejoint par Michel Guibal, ex-adjoint de Georges Frêche et ex-conseiller départemental de l'Hérault, et par Dalila Yousfi, candidate EELV aux élections départementales de 2018. Il obtient également le ralliement d'une formation politique, l'Union des démocrates et des écologistes, en la personne de son représentant local, Salim Jawhari.

Une orientation "humaniste" revendiquée

L'entrepreneur rajoute que si, par rapport à son annonce de candidature en septembre, Virginie Rozière (ex-députée européenne Radical de Gauche) a disparu du comité de soutien pour se rapprocher de Clothilde Ollier (candidate EELV), c'est parce quelle se serait sentie "en décalage" par rapport à son positionnement politique ni droite ni gauche. Par ailleurs, il précise que, tant du côté des élus, des ex-élus que de la société civile, plusieurs de ces noms figureront bien sur la liste qu'il conduira.

"En tant que médecin hospitalier, je côtoie des personnes dans la misère, et sur ce point, je vois la situation se dégrader depuis quinze ans. Or Mohed Altrad veut apporter une réponse dans la lutte contre la misère", explique Ariane Sultan.

La solidarité et la fraternité sont deux valeurs sur lesquelles le candidat et ses soutiens ont fortement insisté, Mohed Altrad présentant cette équipe comme une association d'"humanistes". En attendant de présenter son programme en totalité fin janvier, l'entrepreneur a déjà formulé quelques propositions à forte connotation sociale : aide aux femmes seules avec un enfant et devant travailler, gratuité des fournitures scolaires, dotation d'un vélo à chaque enfant résidant en ville, etc.

"Je suis resté l'enfant du désert qui a vécu de nombreuses difficultés, et je suis reconnaissant que ces personnalités engagées dans la lutte contre la précarité rejoignent mon mouvement. Avec 12 % de chômeurs à Montpellier, on laisse s'installer la désintégration familiale et d'autres débordements. J'ai présenté un programme lors de mon annonce de candidature en septembre 2019, qui couvrira l'intégralité des besoins des Montpelliérains", analyse Mohed Altrad.

Après une cinquantaine de rendez-vous lui ayant permis de rencontrer 2 500 personnes selon lui, Mohed Altrad annonce un premier grand meeting de campagne le 29 janvier. Il dévoilera son programme à cette occasion.