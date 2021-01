Régionales : pourquoi l'entrepreneur Jalil Benabdillah rejoint la liste de Carole Delga

C'est une belle "prise de guerre" que vient de faire la présidente (PS) de la Région Occitanie, Carole Delga. Ce 28 janvier, le chef d'entreprise Jalil Benabdillah (fondateur de SDTech), conseiller municipal d'Alès (30) et vice-président délégué au développement économique d'Alès Agglomération, annonce qu'il démissionne de ses mandats alésiens pour se lancer dans la bataille des élections régionales de juin prochain, aux côtés de Carole Delga.

Le communiqué relayant cette annonce est laconique et factuel : le maire d'Alès Max Roustan et le président de l'agglomération Christophe Rivenq, ont pris acte de la décision et accepté sa démission.

En aparté, Jalil Benabdillah se confie à La Tribune sur le sens de ce nouvel engagement et ses implications. Car l'emblématique entrepreneur alésien, engagé par nature, est sur de nombreux fronts et se doit donc, à la lumière de cette décision, « lâcher » d'un côté pour mieux s'engager de l'autre.

La chose politique

A la tête de l'entreprise SDTech, spécialisée dans la micronisation, l'analyse et le traitement à façon des poudres fines et ultrafines pour l'industrie, Jalil Benabdillah est un véritable porte-drapeau économique pour le territoire...