Michel Penet élu nouveau président de SupAgro Fondation

Montpellier SupAgro vient de désigner un nouveau président pour sa fondation : Michel Penet, directeur général de Groupama Méditerranée. Élu à l'unanimité par le conseil de gestion de SupAgro Fondation le 22 novembre, il succède à Jean-Paul Palancade, directeur général d'Agrosud, qui achève un mandat de trois ans.

« Groupama est partenaire de longue date de Montpellier SupAgro, déclare Michel Penet. [Le groupe mutualiste d'assurance] confirme sa proximité avec le monde agricole, attentif à la formation de ses collaborateurs sur les problématiques agricoles [...] et souhaitant développer le mécénat de compétence. »

Diplômé en gestion de l'Université Paris-Dauphine, Michel Penet a occupé en première partie de sa carrière des postes de direction commerciale à Groupama Rhône-Alpes. En 2002, il prend la direction de Gan Assurance Rhône-Alpes-Auvergne. En 2006, il accède au poste de directeur général adjoint de Groupama Rhône-Alpes avant de devenir directeur général de Groupama Méditerranée en juillet 2014.

Créée en 2009 par sept membres fondateurs, SupAgro Fondation a bénéficié d'une dotation initiale de 450 000 € et a collecté 2,1 M€ de dons auprès d'entreprises (50) et de particuliers (250). Plus de vingt projets ont été soutenus. Dans le cadre de sa nouvelle stratégie 2016-2020, la fondation de Montpellier SupAgro a pour objectif de lever 3 M€ en cinq ans.