Le centre d’affaires Espace Entreprise s’agrandit à Garosud

En 2008, Espace Entreprise Montpellier, fondé par Nicolas Dulion, installait un premier centre d'affaires de 1 100 m2 (40 bureaux et trois salles de réunions) sur la zone du Millénaire à Montpellier. En 2015, l'entreprise s'implantait sur le parc d'activités montpelliérain de Garosud, un site qui, deux ans plus tard, s'agrandit.

« Nous avons ouvert ce centre d'affaires pour répondre aux artisans et aux TPE qui ont besoin de rapidité et d'une grande flexibilité car ils n'ont pas de visibilité à moyen terme, rappelle Nicolas Dulion. Ça peut être des entreprises de passage, des entreprises en développement, etc. Celles qui s'installent chez nous ne sont pas soumises au bail 3/6/9 et peuvent, si elles le souhaitent, libérer les locaux avec un simple préavis de deux mois. »

L'objectif de ces deux centres d'affaires : mettre à disposition des entreprises des bureaux, des locaux d'activité, des salles de réunions, des espaces de co-working et un service de domiciliation.

Une garderie et une salle de sport

Deux ans après son ouverture, le centre d'affaires de Garosud affiche complet : Nicolas Dulion annonce un taux de remplissage de 100 %, plus de 1 500 entreprises accompagnées et plus de 500 entreprises qui y ont domicilié leur siège.

« Il y a très peu de petites surfaces sur Montpellier car c'est compliqué à gérer, affirme Nicolas Dulion. Et les entreprises recherchent des synergies entre rationalisation des coûts et efficacité... Nous avons ainsi accueilli K par K, Capgemini ou la Coface, et nous avons actuellement dans nos locaux Air Liquide ou Philip Morris. »

Afin de mieux répondre à la demande métropolitaine, Espace Entreprise vient de lancer des travaux d'extension du centre d'affaires de Garosud. Cette extension des locaux sur 9 000 m2 de terrain offrira, en novembre 2017, 4 000 m2 supplémentaires de bâtiments, avec un service de garderie, une salle de sport qui viendront s'ajouter au restaurant.

Une fois les travaux livrés, le nouveau centre d'affaires proposera 95 bureaux équipés et espaces de co-working (de 8 à 100 m2), 70 locaux d'activités et de stockage (de 50 à 400 m2) et sept salles de réunion et de séminaire. Soit, au total sur Montpellier, 3 500 m2 de bureaux et 6 500 m2 de locaux d'activité.

Avec ce projet d'extension, Espace Entreprise affiche l'ambition de faire du centre d'affaires de Garosud « le plus grand centre d'affaires de la région Occitanie ».