De g. à d.: Jean-Marie Fabre, Boris Calmette, Jacques Gravegeal, président du syndicat des producteurs des vins Pays d'Oc IGP, et Gérard Bancillon, président des Collines du Bourdic. (Crédits : Pays d'Oc IGP)

Confrontés à une baisse des prix et à un ralentissement des ventes, les producteurs des vins de Pays d’Oc IGP ont convié la coopération, les vignerons indépendants et le négoce régional à une première réunion le 3 février pour organiser la riposte, notamment vis-à-vis des vins espagnols et de la grande distribution.