Vidéo : les temps forts du Forum Smart City 2016

Des experts et techniciens français de haut niveau, des grands témoins venus de Barcelone, de Tel Aviv et du monde entier se sont retrouvés à Montpellier, le 11 octobre, pour le 2e Forum Smart City organisé par Objectif Languedoc-Roussillon et La Tribune. Ils ont débattu de la façon dont la ville du futur se construit en Méditerranée, car chaque territoire développe une approche spécifique, intégrée, mixant innovations technologiques et sociales.

Retrouvez les points de vue des experts et décideurs intervenus au Forum Smart City dans la vidéo :