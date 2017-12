Formation : MBS signe un partenariat international avec Air France

Des étudiants de la Montpellier Business School. (Crédits : MBS)

Vendredi 8 décembre, Montpellier Business School et le groupe Air France ont signé un "Grand Partenariat Entreprise", le premier de dimension internationale pour l'école montpelliéraine. Une signature qui concrétise une collaboration effective depuis septembre 2016. Elle participe au développement de l'alternance et de la formation professionnelle, soutient l'expansion de MBS et la collaboration entre Air France et ses chercheurs.