LeadeR Occitanie et MBS signent un partenariat

La convention de partenariat que viennent de signer le cluster régional LeadeR Occitanie (150 groupes et entreprises adhérentes, 3 Mds € de CA cumulé) et Montpellier Business School (MBS) couvre divers volets : recrutement des entreprises, échanges d'expertises (experts métiers des entreprises venant au contact des étudiants de MBS, enseignants-chercheurs rencontrant les cadres et salariés des entreprises), ou encore collaborations sur la formation continue.

"MBS a pour habitude de signer des conventions avec des grandes entreprises, or il s'agit ici de la première que nous signons avec un groupement ayant la même startégie que nous en terme de rayonnement sur son bassin d'emplois", commente Mathias Bauland, directeur général adjoint de MBS.

En matière d'alternance, MBS a été la première école de management à créer un diplôme, en 1987, ouvert pour la première année, avant de l'étendre à toutes les étapes du cursus. Aujourd'hui, celui-ci intègre 1 200 étudiants (sur un total de 3 000), avec un taux de placement de 75 % avant diplôme (96 % après diplôme).

"Nous souhaitons aujourd'hui collabore avec des écoles qui ont mis en place de vrais outiils de formation, et avec lesquelles nous partageons de vraies valeurs, souligne Jalil Benabdillah, président de LeadeR Occitanie. L'alternance est, à MBS, pensée comme un vrai ascenseur social puisque 30 % des étudiants ne s'acquittent d'aucun droit d'inscription."

Sur le plan de la formation continue, MBS met en avant des priorités telles que l'employabilité via l'accompagnement vers des formations diplômantes et certifiantes ; l'accompagnement des entreprises sur du coaching ; ou encore des stratégies d'alliances et de partenariats - autant d'axes que LeadeR Occitanie dit partager également.