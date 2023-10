Travailleurs handicapés : les entreprises adaptées de Cap Occitanie font leur part, mais il y a encore du chemin

« Concernant l'emploi des travailleurs en situation de handicap, il y a eu du progrès, et le taux de chômage a baissé de deux points en 2022, soit 12%, le taux le plus bas depuis 2008, mais il y a néanmoins encore des éléments négatifs, souligne Julien Tognola, directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) en Occitanie, lors de la soirée organisée par Cap Occitanie le 10 octobre. Une personne qui entre à Pôle Emploi en étant handicapée a 35% de chance d'accéder à un emploi en un an, contre 60% pour les autres. Et dans les entreprises de plus de 20 salariés en Occitanie, sur les 4.958 assujetties à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapées (OETH, au moins 6% de l'effectif total - ndlr), 3.866 n'atteignent pas le taux obligatoire, et plus de 1.000 ont un taux d'emploi de personnes handicapées qui est nul. »

Cap Occitanie, réseau régional des entreprises adaptées d'Occitanie, célèbre ses 20 ans. Né dans la région Languedoc-Roussillon, le réseau s'est étendu à toute l'Occitanie et compte aujourd'hui 28 entreprises adaptées (sur environ 80 existant en région), soit 1.080 salariés en situation de handicap pour un chiffre d'affaires de 43 millions d'euros. Ces entreprises, qui emploient au moins 55% de salariés reconnus comme handicapés dans des conditions de travail adaptées à leurs capacités, œuvrent historiquement dans les secteurs du nettoyage ou des espaces verts, mais aussi de la restauration, de la réparation automobile ou de matériel horticole, de la réparation d'appareils ménagers, de la sous-traitances industrielle ou de la collecte de déchets d'équipements électriques et électroniques.

« Dans les entreprises adaptées, on est capable, quand on a une compétence, de développer l'activité qui va en face », assure Thierry Vayssettes, directeur de l'entreprise adaptée nîmoise Inclusive Services (ex-Etape, 158 salariés dont 117 en situation de handicap) et président de Cap Occitanie.

Un levier puissant d'inclusion

Pour souligner le chemin qui reste à parcourir sur l'inclusion des travailleurs handicapés, Philippe Soursou, directeur de Pôle Emploi Hérault, ajoute que « sur 51.000 demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'obligation d'emploi et inscrits à Pôle Emploi, 36.000 n'ont pas travaillé le mois précédent ».

Les entreprises adaptées sont indiscutablement l'un des maillons forts des politiques en faveur de l'inclusion de ces travailleurs « capables autrement », comme les qualifie Philippe Croizon (devenu athlète sportif après la perte de tous ses membres en 1994), invité ce 10 octobre par Cap Occitanie pour booster les énergies sur le sujet de l'emploi.

« Il y a encore beaucoup de travail à mener, concède Julien Tognola. Les action de la DREETS en faveur des personnes handicapées, c'est d'abord de soutenir les entreprises adaptées, de financer des aides au poste. Nous soutenons leur croissance avec un fonds qui donne lieu à un appel à projet tous les ans, et cette année, 35 dossiers ont été déposés et sont à l'étude. Nous travaillons sur les difficultés de recrutements auxquelles n'échappent pas les entreprises adaptées... Par ailleurs, nous œuvrons à faire en sorte que les travailleurs handicapés puissent accéder de manière plus fluide au marché du travail et bénéficient des dispositifs de soutien, comme l'apprentissage. Nous essayons de développer l'engagement des entreprises car c'est un levier puissant pour renforcer l'inclusion des travailleurs handicapés. Les CDD "tremplin"* sont pérennisés par le projet de loi Plein Emploi. Nous avons mis du temps à convaincre les entreprises, et aujourd'hui en Occitanie, 25 entreprises adaptées sont habilitées à proposer des CDD "tremplin". »

Recruter mais aussi maintenir dans l'emploi

Reconnaissant que le dispositif du CDD "tremplin" est complexe à mettre en œuvre, Philippe Soursou lui confère un « formidable effet levier » mais pointe une vigilance à maintenir sur les parcours d'intégration : « Un de nos axes de travail avec Cap Emploi (qui accompagne les personnes en situation de handicap vers leur retour à l'emploi, NDLR), c'est comment s'inscrire dans une logique de collaboration et de parcours d'intégration, considérant que l'entreprise adaptée joue bien ce rôle et est un des vecteurs d'emploi durable ».

Olivier Geny est le directeur de l'Axe transversal de l'emploi de l'APSH34 (association pour personnes en situation de handicap), structure tournée vers l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap dans le "milieu ordinaire", comprenant notamment le dispositif Cap Emploi Hérault.

« Les conseillers de Cap Emploi sont aujourd'hui intégrés dans les agences de Pôle Emploi donc la courroie de transmission est plus rapide, se réjouit-il. Mais il y a encore des améliorations à apporter. Le système d'information n'est pas parfait, nous devons avoir une plus forte réactivité sur le recrutement et mieux travailler le sourcing... »

Mais il adresse un autre message aux chefs d'entreprises et pas seulement les entreprises adaptées : « Recruter c'est bien, mais maintenir dans leur poste des personnes dont la situation s'est compliquée est louable aussi, et c'est l'axe 2 du Cap Emploi : on aide, en terme de compensation, pour permettre aux personnes de rester en poste en travaillant sur leur employabilité, en adaptant le poste. L'autre sujet important, c'est comment mieux travailler avec les services de santé au travail pour ne pas se retrouver dans cette situation désagréable : en 2022, 1.000 personnes en situation de handicap se sont inscrites à Pôle Emploi suite à une inaptitude mais nous n'avons été sollicités que 63 fois ! Ce qui prouve que nous sommes encore mal connus ».

« Un de nos objectifs à la DREETS est de changer de braquet sur la prévention et le maintien dans l'emploi », assure Julien Tognola.

Parcours du combattant

« Le réseau des entreprises adaptées a beaucoup évolué depuis les sept ateliers protégés qui ont fondé Cap LR il y a 20 ans, devenu Cap Occitanie, souligne avec optimisme Thierry Vayssettes. Mais il est vrai que devenir une entreprise adaptée, qui nécessite un agrément de la DREETS, est un parcours du combattant... Il faut avoir une utilité sociale, et avoir conscience qu'on va avoir des personnes en situation de handicap, donc avec de grosses difficultés et qu'il faudra accompagner dans leur vie de tous les jours comme dans leur vie professionnelle. Mais on ne parle pas forcément d'un handicap visible, c'est même une minorité, par exemple les personnes en fauteuil roulant représentent 3% en moyenne des salariés de nos entreprises. Nous essayons de promouvoir ce modèle qui, selon moi, est le modèle du futur quand on voit que toutes les entreprises doivent s'acheter une RSE. »

Jalil Benabdillah, vice-président de la Région Occitanie en charge du développement économique, rappelle le soutien de la collectivité : « Je ne peux me satisfaire de 50.000 personnes en situation de chômage alors que les entreprises ne répondent pas à leurs obligations... La Région soutient financièrement Cap Occitanie depuis longtemps. Nous avons lancé l'appel à projet Handicap en 2023, avec plus de 100 entreprises qui ont répondu et 62 ont été retenues pour un financement de plus de 300.000 euros. Sur la formation, 6.000 personnes en situation de handicap ont suivi le programme régional de formation, ce qui représente un budget de plus de 40 millions d'euros pour la Région Occitanie ».

* Le CDD dit "tremplin" est conclu entre une entreprise adaptée et une personne en situation de handicap afin de permettre au salarié d'acquérir une expérience professionnelle, de bénéficier d'une formation et d'un accompagnement pendant deux ans, et ainsi faciliter sa transition professionnelle vers d'autres employeurs.