Entreprises adaptées : Cap Occitanie veut développer son réseau côté Midi-Pyrénées

La France compte près de 800 entreprises adaptées représentant 35.000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros. Ces entreprises emploient 80% de salariés reconnus comme handicapés dans des conditions de travail adaptées à leurs capacités. Elles sont liées avec l'Etat par un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.

Créée en 2003 à Montpellier, l'association Cap Occitanie a été l'une des premières à fédérer les entreprises adaptées régionales entre elles. Soutenue par le Conseil régional et la Dreets Occitanie, elle œuvre à l'insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap auprès des entreprises et collectivités territoriales soumises à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH).

Thierry Vaissettes, président depuis 2017 de Cap Occitanie, est aussi le dirigeant de Etape, entreprise adaptée nîmoise (150 salariés, 6 millions d'euros de chiffre d'affaires).

LA TRIBUNE - Comment est née Cap Occitanie ?

Thierry VAISSETTES - L'association, qui s'est d'abord appelée CAP LR (Club des Ateliers Protégés du Languedoc Roussillon, NDLR), a été créée en 2003 sous l'influence du ministère du Travail qui souhaitait créer un réseau permettant aux ateliers protégés d'avoir des interférences entre eux. A partir de 2005, les premières entreprises adaptées ont vu le jour mais l'association a gardé son nom et son rôle : accompagner ces entreprises dans leur développement économique et représenter leurs intérêts auprès des partenaires et des pouvoirs publics. Avec l'élargissement de la région, nous sommes devenus, en 2017, Cap Occitanie.

Quel est l'intérêt, pour une entreprise adaptée, d'adhérer à votre association ?

La plupart des entreprises adaptées sont des TPE et PME pluridisciplinaires qui ne bénéficient pas forcément d'accompagnement dans leur développement ou de moyens suffisants pour se payer des conseils. Cap Occitanie a vocation à leur offrir un cadre propice au partage et à l'échange de bonnes pratiques, commerciales, RH, etc., et à la mise en œuvre d'actions collectives, sans mauvaise concurrence. L'association est aussi une sorte de laboratoire pour accueillir et porter des projets innovants.

Lire aussiHandicap et emploi : en Occitanie, une marque commerciale (UИIK) pour changer le regard

De quelle manière s'est opéré le développement du réseau ?

Nous avons pris notre bâton de pèlerin et sommes partis visiter la région ! A l'époque, nous avions une douzaine d'adhérents, aujourd'hui, nous fédérons 22 entreprises adaptées et nous devrions dépasser la trentaine d'ici 2023. Avec près de 33 millions d'euros de chiffre d'affaires cumulé et 700 salariés, dont 600 en situation de handicap, Cap Occitanie est devenu un acteur territorial de poids.

Cap Occitanie rassemble ainsi près du quart des entreprises adaptées de la région (97 entreprises adaptées recensées) mais elles sont majoritairement implantées dans l'ex-Languedoc-Roussillon. Or, vous avez récemment organisé la 14e édition de vos rencontres "Entrepreneurs et Solidaires" à Toulouse. Une première...

Oui, car nous entendons renforcer notre maillage sur l'ouest de l'Occitanie. Notre réseau ne compte à ce jour que trois entreprises adaptées sur ce territoire : Videal 31 à Toulouse, Wallabi SAS et EA Rebond à Albi. Nous souhaitons désormais recruter de nouveaux adhérents et créer des synergies de groupe dans toute la région.

Lire aussiAPF 34 veut plus d'autonomie pour les personnes handicapées

En avril dernier, Cap Occitanie à créé une filiale commerciale, Covaldi-Groupe. Pour quelle raison ?

Cette filiale a été créée pour mutualiser les moyens des entreprises adaptées afin de répondre de façon cohérente aux demandes de devis, de proposer les prestataires adéquats et de mettre en relation des entreprises du milieu ordinaire ou des grands comptes avec des entreprises adaptées locales lors de demande de co-traitance. C'est une porte d'entrée unique pour l'acheteur qui, jusqu'à présent, était dans l'incapacité de référencer toutes les entreprises adaptées du réseau. Désormais, il peut déposer son appel d'offres via un réseau intranet, et la filiale facilite le positionnement des adhérents. Elle peut répondre aux appels d'offres en leur noms, émettre des factures, encaisser les paiements et redistribuer les fonds. Trois appels d'offres sont d'ailleurs en cours, dans les domaines du recyclage et de la propreté du bâtiment.

Vous évoquez la mise en relation avec les entreprises du milieu ordinaire. Comment cela se concrétise ?

Pour ces entreprises, nous sommes des fournisseurs de produits ou de prestations de service en direct, en sous-traitance et en co-traitance. Nous leur proposons aussi des solutions RH pour recruter, accompagner et former leurs collaborateurs en situation de handicap. Enfin, nos clients peuvent déduire du montant de leur contribution à l'Obligation d'Emploi des Travailleurs Handicapés (OETH) 30% des coûts de mains-d'œuvre issus de nos factures.

Comment est structurée cette nouvelle filiale ?

Pour l'heure, elle repose sur le bénévolat des adhérents et du conseil d'administration. Mais nous allons prochainement embaucher un commercial de manière à pouvoir répondre aux différents marchés. Dès que la filiale aura pris son envol, nous recruterons une seconde personne dédiée aux appels d'offres et aux visites d'entreprises. Tous les bénéfices de la filiale seront réinvestis dans la formation de salariés en situation de handicap.

Quelles sont les ambitions de Cap Occitanie à court/moyen termes ?

Poursuivre le maillage du territoire et atteindre une quarantaine d'adhérents de façon à peser encore plus vis a vis des institutionnels. Cap Occitanie continue ainsi d'œuvrer au quotidien pour une société du travail toujours plus inclusive.