Pourquoi l’entreprise adaptée Etape devient Inclusive Services et change de statut

L'entreprise nîmoise Etape, jusqu'à présent entreprise adaptée* (EA) associative, est la principale entreprise adaptée en Occitanie-est, employant 158 salariés dont 117 en situation de handicap. Elle intervient dans cinq domaines d'activité : le nettoyage de bureaux et de locaux industriels (50% du chiffre d'affaires), l'entretien des espaces verts (30%), la mécanique automobile et horticole, la maintenance du bâtiment et le second œuvre, la conciergerie.

Elle annonce filialiser ses activités pour devenir une entreprise adaptée commerciale, baptisée Inclusive Services. Un choix mûrement réfléchi par son directeur Thierry Vayssettes et son président Christophe Paillard, afin d'accélérer son développement.

« Le rapport de l'IGAS (Inspection générale des affaires sociales, NDLR) de 2019 a fait apparaitre la fragilité des EA associatives, jugées trop peu rentables, voire moins efficaces, explique Thierry Vayssettes Il était capital de garantir la pérennité de nos activités et de notre mission d'accompagnement et d'insertion des collaborateurs en situation de handicap. Ce changement de statut nous permet d'avoir plus de réactivité et d'agilité, notamment pour répondre à des marchés, pour prendre des décisions en interne ou pour réaliser des investissements sans passer par le conseil d'administration qui ne se réunit que tous les deux mois. Cela nous permet d'avoir une vision de chef d'entreprise sur un marché concurrentiel, et c'est d'ailleurs ce que demande les services de la DREETS (direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, NDLR) aux EA. »

Capter de nouveaux marchés et recruter

Le chiffre d'affaires d'Inclusive Services devrait atteindre 5 millions d'euros en 2023. L'entreprise entend ainsi capter de nouveaux marchés, notamment dans le secteur du développement durable : « Nous irons peut-être sur des activités relevant de l'ingénierie et de l'industrie, mais ce que j'envisage à court terme, c'est d'aller sur les mobilités douces - l'entretien de cycles ou trottinettes - mais aussi sur les véhicules électriques, ce que nous avons commencé à faire. Dans le secteur de la propreté, nous allons aller vers du bio-nettoyage, et dans celui des espaces verts, on nous a demande de créer des bacs de compostage mais nous manquons de profils ».

Le recrutement, c'est, dans ce secteur des entreprises adaptées, également un frein... Inclusive Services offre aujourd'hui dix postes à pourvoir immédiatement. Depuis un an, ses dirigeants cherchent à recruter des salariés pour l'entretien et la pose de systèmes de climatisation, et l'effectif de l'atelier de mécanique est insuffisant pour absorber la nouvelle activité, pourtant prometteuse, de maintenance de cycles et de véhicules électriques.

« On ne trouve pas de mécano dans le Gard, et visiblement, toutes les concessions automobiles ont le même problème, souligne Thierry Vayssettes. Nous avons pris un apprenti, et nous pouvons former des salariés avec collaboration avec un CFA de la région. »

Jusqu'à présent active dans le Gard, l'entreprise adaptée souhaite aussi conquérir de nouveaux marchés dans les départements voisins du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône et de l'Hérault. Son dirigeant indique avoir déjà décroché ses premiers contrats en Arles et à Villeneuve-lès-Avignon.

Un maillage territorial insuffisant

« Avec Inclusive Services, nous avons aussi envie de donner l'impulsion en région et d'inciter les autres EA à franchir le pas, l'objectif étant de se développer et de faire travailler davantage de personnes en situation de handicap dans des activités qui leur sont adaptées, ajoute Thierry Vayssettes, qui est également le président du réseau régional des entreprises adaptées, Cap Occitanie. Certaines ont des compétences, d'autres moins, mais si on adapte leur poste, elles sont aussi rentables qu'un travailleur ordinaire. Je rappelle que nous recrutons des personnes en situation de tous types de handicap. Il faut savoir que 80% des handicaps ne sont pas visibles, et que nous faisons notamment aussi travailler des personnes qui sont cassées par le milieu ordinaire, comme des maçons... Nous travaillons avec des grands comptes comme Enedis, Auchan qui sont déjà au-delà de leurs 6%** obligatoires d'emploi de travailleurs handicapés, mais aussi des PME et beaucoup de mairies. C'est vrai que c'est plus compliqué pour les PME qui ne savent souvent pas comment gérer l'accueil de personnes handicapées, mais ça, c'est le job de Cap Occitanie, dont Etape est un membre fondateur, d'accompagner ces démarches. »

Selon les derniers chiffres établis, en 2017, l'Occitanie comptait 80 entreprises adaptées (42 dans l'ex-Languedoc-Roussillon et 38 dans l'ex-Midi-Pyrénées), qui ont fait travailler 6.500 personnes en situation de handicap. Ces structures étaient alors principalement sous statut privé commercial, 55% des EA ayant moins de 20 salariés en région Est, 59% plus de 20 salariés en région Ouest. Par le nombre d'EA, la région Occitanie se plaçait au 3e rang au niveau national, après Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine, mais seulement au 8e rang en nombre de personnes employées. Le département de Haute-Garonne représentait 63% des personnes présentes en entreprise adaptées alors que ce département ne représente que 43% des EA de la région Ouest.

« Le problème en Occitanie, c'est la localisation des entreprises adaptées, qui sont majoritairement situées autour de Montpellier et de Toulouse, ce qui donne un maillage territorial très insuffisant, pointe Thierry Vayssettes. Nous ne sommes que huit entreprises adaptées dans le Gard et la plupart sont très petites, et par exemple, il n'en existe aucune dans le Comminges. »

Alors que toujours d'après les chiffres de 2017, les départements où la proportion de travailleurs handicapés était la plus forte dans l'insertion par l'action économique étaient le Gers, le Lot, le Tarn-et-Garonne et la Lozère...

* Entreprise employant au moins 80% de travailleurs handicapés, percevant, pour chaque travailleur handicapé qu'elle emploie, une aide au poste forfaitaire, versée par l'Etat.

** L'obligation d'emploi de travailleurs handicapés (OETH) oblige toute employeur de 20 salariés et plus d'employer des personnes en situation de handicap dans une proportion de 6% de l'effectif total, faute de quoi il doit verser une contribution annuelle.