French Tech Méditerranée : Clément Saad passe le flambeau à Nordine El Ouachmi

La French Tech Méditerranée, qui compte quelque 200 entreprises de la tech sur le périmètre de l'Hérault, du Gard et du sud-Aveyron, vient d'élire son nouveau président pour les trois prochaines années. Ainsi, Nordine El Ouachmi, CEO Bureaux & Co (espaces de coworking), succède-t-il à Clément Saad, le CEO de Pradeo (cybersécurité). Nordine El Ouachmi était vice-président de la French Tech Méditerranée et a piloté du programme French Tech Tremplin.

« La dernière bataille que je souhaitais porter en tant que président de la French Tech Méditerranée était celle de la re-labellisation de notre territoire comme "capitale French Tech", déclare Clément Saad sur son profil Linkedin. Cette distinction est importante pour nous permettre de jouer les premiers rôles parmi les acteurs de l'innovation et nous le méritons. Avec Laure (Lenzotti, directrice déléguée de French Tech Méditerranée, NDLR), les équipes et le directoire, nous avons soumis la candidature et passé toutes les étapes. Cette dernière action me permet donc personnellement de boucler la boucle de la passionnante mission que vous m'avez confiée. »