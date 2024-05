Itesoft fait de la lutte contre la fraude son cheval de bataille

Après avoir annoncé des résultats historiques dans le plan de lutte en matière de fraude fiscale (15,2 milliards d'euros détectés) et sociale (plus de 2 milliard d'euros), dus en partie à la mise en place du data minding, technique d'exploration de millions de données pilotées par l'intelligence artificielle, le Premier ministre Gabriel Attal a indiqué vouloir aller plus loin : avant 2027, un milliard d'euros devrait être alloué à la modernisation des outils numériques de détection des fraudes.

En hausse constante, la fraude est également un fléau pour les entreprises ou organisations en lien avec une activité économique ou financière : elle représenterait, en moyenne, jusqu'à 5% de leurs bénéfices (étude ACFE 2022). La moitié de ces fraudes serait réalisée par l'intermédiaire d'un document falsifié.

Dans ce contexte, Itesoft, éditeur de logiciels de digitalisation des processus, a recruté il y a quelques mois Pierre Vanhoutte (voir encadré), expert en analyse de risques, pour participer au développement d'une nouvelle offre dans la lutte contre la fraude.

Traiter les alertes de bout en bout

Cotée sur Euronext Paris, Itesoft (200 collaborateurs, 20,5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023) traite chaque année plus d'un milliard de documents à travers quatre offres, et revendique un portefeuille de 650 clients. L'éditeur consacre en moyenne 27% de son chiffre d'affaires à son département R&D et travaille en étroite collaboration avec le Laboratoire Informatique, Image et Interaction (L3i) de La Rochelle.

Sa nouvelle solution, baptisée Streamline Fraud, s'inscrit dans la continuité de son offre de détection anti-fraude qui gère les anomalies documentaires.

« Un nombre incalculable de faux documents circulent mais il n'y a de fraude que celle qu'on voit, et il est urgent d'aller plus loin que la détection sans quoi les économies restent en suspens, estime Pierre Vanhoutte, directeur de l'offre SaaS détection et traitement du risque de fraude. Tout l'intérêt pour les métiers est d'intégrer le traitement des alertes dans l'innovation logicielle. Grâce à nos technologies d'analyse du document boostées à l'IA, notre nouvelle solution propose la détection et l'agrégation d'alertes multi-sources. Elle permet de traiter les alertes de bout en bout et de sécuriser le processus via des outils d'aide à la décision. Aucune solution de ce type n'existe sur le marché français. C'est la seule solution paramétrable qui combine humain, IA, document et data. Aujourd'hui, l'IA sans l'humain n'est pas possible mais l'humain sans l'IA n'est plus possible. »

2,5 milliards de fraudes à l'assurance

Avec sa solution globale qui annonce un taux d'efficacité d'alertes de 80%, Itesoft cible en particulier les secteurs de l'assurance et des mutuelles.

« Le risque de fraude à l'assurance est évalué à 2,5 milliards d'euros avec un coût estimé entre 5 et 7% des primes et cotisations versées, selon France Assureurs 2015 et l'Agence de lutte contre la fraude à l'assurance, indique Pierre Vanhoutte. Nous ciblons en priorité ce marché très captif. Dès le mois de juin et jusqu'en novembre 2024, nous avons prévu un tour de France pour présenter la solution. Par la suite, nous nous ouvrirons au marché immobilier des bailleurs, au marché automobile et au marché financier. »

Basée sur un abonnement annuel et une commission au succès, la solution est commercialisée par un réseau de prospects.

Itesoft, qui vise avec cette solution le million d'euros d'ici la fin de l'année, travaille déjà à une adaptabilité sur de nouveaux axes, comme la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.