Le CHU de Nîmes investit 40 M€ dans nouveau quartier hospitalier

Le futur bâtiment SSR et gériatrie du CHU de Nîmes (Crédits : DR)

Le CHU Carémeau, à Nîmes, a retenu la proposition de Sogea (Vinci Construction) pour la construction d’un nouvel ensemble regroupant les services de gériatrie, de soins de suite et réadaptation, et de maladies infectieuses et tropicales.