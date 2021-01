Frédéric Thiriez, candidat à la présidence de la FFF : « Il faut d’urgence 40 M€ pour aider le football amateur »

La Tribune - Avec la défection du diffuseur Médiapro, le football amateur est également touché par la baisse des droits télé dont il touche un pourcentage. Comment pallier cette crise accentuée par une chute du nombre de licenciés en raison de la pandémie de Covid-19 ?

Frédéric Thiriez - Je dirai tout d'abord qu'il faut arrêter d'opposer le football amateur et le football professionnel. Ils sont interdépendants. Je ne porterai pas de jugement sur la façon dont les choses ont été gérées après mon départ (en 2016, ndlr) mais, dans les semaines à venir, la crise des droits télé risque d'illustrer peut-être cruellement cette interdépendance car on ne sait pas le niveau auquel vont se situer ces droits. Je rappelle qu'ils contribuent pour 2% de leur montant, soit 20 millions d'euros par an, au financement du football...