Immatriculations, radiations, procédures collectives : quel bilan 2022 pour les 13 départements d’Occitanie ?

Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce vient de dévoiler les bilans départementaux de l'activité entrepreneuriale en France sur l'année 2022 (immatriculations, radiations et procédures collectives), mettant en lumière les effets à retardement de la crise sanitaire sur les entreprises françaises.

« L'année 2022 a été marquée par un contexte social et économique particulièrement rude, rappelle le rapport 2022. En effet, le déclenchement de la guerre en Ukraine, les conséquences du réchauffement climatique ou encore les plus récentes situations de crises économiques, en Europe et dans le monde, ont pesé sur la santé des entreprises françaises à peine remises du choc de la Covid-19. »

Immatriculations : baisse de 7,9% en Occitanie

Du côté des immatriculations, le Registre du Commerce et des Sociétés (hors Moselle et Alsace) a enregistré 573.132 immatriculations, soit un repli de - 6,2 % par rapport à l'année précédente, mais un niveau supérieur à 2019 (463.300 immatriculations). C'est l'Ile-de-France qui reste en haut du tableau, concentrant 27,2% du total. Elle est suivie de l'Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec respectivement 12,2% et 10% des immatriculations. L'Occitanie, quant à elle, pèse 9,4% du total des immatriculations en France, soit une baisse de 0,5% sur la période 2019-2022.

Le taux d'immatriculation (% du nombre d'immatriculations sur stock d'entreprises) de la région est de 9,9%, contre 10,3% au national. Le nombre d'immatriculations a baissé de 7,9% en Occitanie entre 2021 et 2022 (-6,2% au niveau national).

Dans le top 15 des villes enregistrant le plus grand nombre d'immatriculations comparé à la population, figurent Toulouse (0,8% de la population française pour 0,9% des immatriculations) et Montpellier (0,5% de la population française pour 0,7% des immatriculations), respectivement en 3e et 7e position, mais aussi Nîmes au 15e rang (0,2 % de la population française pour 0,3 % des immatriculations).

En métropole, c'est en Bretagne que le poids des femmes dans les immatriculations était le plus élevé (37%), et en Ile-de-France que les femmes sont les moins représentées (29,7%). En Occitanie, elles étaient 34,7%. En revanche, c'est l'Ile-de-France qui a hébergé les plus jeunes créateurs d'entreprises (39,4 ans en moyenne) quand la Corse affichait quant à elle l'âge moyen le plus élevé à 42,1 ans. Un âge moyen qui était de 40,9 ans en Occitanie (41,4 ans chez les femmes, 40,7 ans chez les hommes).

Selon les départements :

Ariège : 1.157 immatriculations (-0,6%) , majoritairement dans les activités immobilières (24,6% du total). Six secteurs en recul, principalement l'information-communication (-36,4%) devant le commerce (-23,4%), la palme de la croissance revenant au transport-entreposage (+51,7%).

: 1.157 immatriculations , majoritairement dans les activités immobilières (24,6% du total). Six secteurs en recul, principalement l'information-communication (-36,4%) devant le commerce (-23,4%), la palme de la croissance revenant au transport-entreposage (+51,7%). Aude : 3.238 immatriculations (-1,5%), majoritairement dans les activités immobilières (23,7% du total). Quatre secteurs en recul, principalement le transport-entreposage (-37,4%) devant l'agriculture (-15,8%), la palme de la croissance revenant aux autres activités de services (+34,1%).

3.238 immatriculations majoritairement dans les activités immobilières (23,7% du total). Quatre secteurs en recul, principalement le transport-entreposage (-37,4%) devant l'agriculture (-15,8%), la palme de la croissance revenant aux autres activités de services (+34,1%). Aveyron : 2.025 immatriculations (+6,4%) , majoritairement dans les activités immobilières (23,4% du total). Quatre secteurs en recul, principalement le commerce (-6,5%) devant l'agriculture (-5,6%), la palme de la croissance revenant à l'enseignement-santé-action sociale (+64,4%).

2.025 immatriculations , majoritairement dans les activités immobilières (23,4% du total). Quatre secteurs en recul, principalement le commerce (-6,5%) devant l'agriculture (-5,6%), la palme de la croissance revenant à l'enseignement-santé-action sociale (+64,4%). Gard : 6.923 immatriculations (-8,2%) , majoritairement dans les activités immobilières (22,9% du total). Sept secteurs en recul, principalement le transport-entreposage (-36,3%) devant la construction (-11,6%), la palme de la croissance revenant à l'hébergement-restauration (+19,9%).

6.923 immatriculations , majoritairement dans les activités immobilières (22,9% du total). Sept secteurs en recul, principalement le transport-entreposage (-36,3%) devant la construction (-11,6%), la palme de la croissance revenant à l'hébergement-restauration (+19,9%). Gers : 1.509 immatriculations (-6%) , majoritairement dans les activités immobilières (21,7% du total). Six secteurs en recul, principalement le transport-entreposage (-43,8%) devant information-communication (-16,7%), la palme de la croissance revenant aux autres activités de services (+35%).

1.509 immatriculations , majoritairement dans les activités immobilières (21,7% du total). Six secteurs en recul, principalement le transport-entreposage (-43,8%) devant information-communication (-16,7%), la palme de la croissance revenant aux autres activités de services (+35%). Haute-Garonne : 12.515 immatriculations (-13,9%) , majoritairement dans les activités immobilières (20% du total). Six secteurs en recul, principalement le transport-entreposage (-47,87%) devant le commerce (-11,4%), la palme de la croissance revenant à l'agriculture (+28,2%).

12.515 immatriculations , majoritairement dans les activités immobilières (20% du total). Six secteurs en recul, principalement le transport-entreposage (-47,87%) devant le commerce (-11,4%), la palme de la croissance revenant à l'agriculture (+28,2%). Hautes-Pyrénées : 1.626 immatriculations (-0,4%) , majoritairement dans les activités immobilières (24,2% du total). Quatre secteurs en recul, principalement le transport- entreposage (-39%) devant l'enseignement-santé-action sociale (-31,3%), la palme de la croissance revenant aux autres activités de services (+57,1%).

1.626 immatriculations , majoritairement dans les activités immobilières (24,2% du total). Quatre secteurs en recul, principalement le transport- entreposage (-39%) devant l'enseignement-santé-action sociale (-31,3%), la palme de la croissance revenant aux autres activités de services (+57,1%). Hérault : 13.405 immatriculations (-10,3%) , majoritairement dans les activités immobilières (20,1% du total). Six secteurs en recul, principalement le transport- entreposage (-47,5%) devant l'information-communication (-16,1%), la palme de la croissance revenant aux autres activités de services (+32,2%).

13.405 immatriculations , majoritairement dans les activités immobilières (20,1% du total). Six secteurs en recul, principalement le transport- entreposage (-47,5%) devant l'information-communication (-16,1%), la palme de la croissance revenant aux autres activités de services (+32,2%). Lot : 1.276 immatriculations (-2,1%) , majoritairement dans les activités immobilières (22,9% du total). Six secteurs en recul, principalement l'information-communication (-42,3%) devant la construction (-37,7%), la palme de la croissance revenant à l'agriculture (+43,5%).

1.276 immatriculations , majoritairement dans les activités immobilières (22,9% du total). Six secteurs en recul, principalement l'information-communication (-42,3%) devant la construction (-37,7%), la palme de la croissance revenant à l'agriculture (+43,5%). Lozère : 523 immatriculations (+1,2%) , majoritairement dans les activités immobilières (23,5% du total). Six secteurs en recul, principalement l'agriculture (-39,6%) devant les autres activités de service (-38,1%), la palme de la croissance revenant au conseil et services aux entreprises (+51,1%).

523 immatriculations , majoritairement dans les activités immobilières (23,5% du total). Six secteurs en recul, principalement l'agriculture (-39,6%) devant les autres activités de service (-38,1%), la palme de la croissance revenant au conseil et services aux entreprises (+51,1%). Pyrénées-Orientales : 4.666 immatriculations (-2,6%) , majoritairement dans les activités immobilières (22,1% du total). Quatre secteurs en recul, principalement le transport-entreposage (-29,6%), au coude à coude avec l'information et la communication (-28,2%), devant les autres activités de service (-38,1%), la palme de la croissance revenant à l'agriculture (+15,9%).

4.666 immatriculations , majoritairement dans les activités immobilières (22,1% du total). Quatre secteurs en recul, principalement le transport-entreposage (-29,6%), au coude à coude avec l'information et la communication (-28,2%), devant les autres activités de service (-38,1%), la palme de la croissance revenant à l'agriculture (+15,9%). Tarn : 2.971 immatriculations (-5,6%) , majoritairement dans les activités immobilières (21,4% du total). Cinq secteurs en recul, principalement le transport-entreposage (-47,8%), devant la construction (-24,4%), la palme de la croissance revenant aux autres activités de services (+45,2%).

2.971 immatriculations , majoritairement dans les activités immobilières (21,4% du total). Cinq secteurs en recul, principalement le transport-entreposage (-47,8%), devant la construction (-24,4%), la palme de la croissance revenant aux autres activités de services (+45,2%). Tarn-et-Garonne : 2.033 immatriculations (-5,2%), majoritairement dans les activités immobilières (20,2% du total). Quatre secteurs en recul, principalement le transport-entreposage (-27,4%), devant l'information-communication (-22,7%), la palme de la croissance revenant au secteur finances-assurance (+34,9%).

Radiations : hausse de 7,5% en Occitanie

En 2022, 346.511 radiations ont été enregistrées au Registre du Commerce et des Sociétés en métropole et dans les départements et régions d'outre-mer, soit un taux de radiation de 6,4%. Sur un an, les radiations ont progressé de près de 12%.

L'Ile-de-France reste la première région pour les radiations, représentant 22,3% du total, devant la région PACA (14,6%) et l'Auvergne-Rhône-Alpes (11,3%). L'Occitanie, elle, pèse 10,3% du total des radiations.

Sur le territoire de la métropole et des DROM, le taux de radiation (hors agriculture, sylviculture et pêche) s'élevait à 6,2% en 2022. Le taux le plus important (11,5%) était enregistré à La Réunion et le plus faible (1,6%) à Mayotte. En Métropole, les deux extrêmes se trouvaient en PACA (8,5%) et en Corse (4,4%), avec une Occitanie en milieu de tableau avec un taux de 6,5%.

Ce sont les départements des Hauts-de-France (- 15%) et du Centre-Val de Loire (- 8,3%) qui voient leur nombre de radiations baisser par rapport à 2021, quand il se stabilise en Île-de-France et dans les Pays de la Loire, et augmente fortement à Mayotte (+ 58,9%) et en PACA (+ 48,3%). En Occitanie, cette évolution est de +7,5%.

Dans le Top 15 des villes enregistrant le plus grand nombre de radiations comparé à la population, Paris est en tête (6%), Montpellier en 3e position (1,2%) et Toulouse en 9e position (0,8%)

En 2022, deux territoires d'outre-mer affichaient les plus forts taux de féminisation pour les radiations : Mayotte (51,2%) et la Guyane (38,3%). En métropole, c'est la Corse qui comptait le plus de femmes dans les radiations (34,4%), et l'Ile-de-France le moins (27,2%), contre 30,6% en Occitanie.

Enfin, en métropole, c'est en Île-de-France que les dirigeants radiés sont les plus jeunes (50,4 ans) et en PACA les plus âgés (55,5 ans), l'Occitanie se situant également en milieu de tableau avec un âge moyen de 52,1 ans.

Selon les départements :

Ariège : 621 radiations (+29,9%) , principalement dans le commerce (27,4%) devant les activités immobilières (14,8% du total) et l'hébergement-restauration (14,7%). Forte augmentation dans le secteur information-communication (+250%). 35,2% des radiations concernaient des entreprises de moins de 5 ans d'existence.

: 621 radiations , principalement dans le commerce (27,4%) devant les activités immobilières (14,8% du total) et l'hébergement-restauration (14,7%). Forte augmentation dans le secteur information-communication (+250%). 35,2% des radiations concernaient des entreprises de moins de 5 ans d'existence. Aude : 2.425 radiations (+27,8%) , principalement dans le commerce (25,2% du total) devant les activités immobilières (15,5%) et l'hébergement-restauration (12,6%). Quasiment tous les secteurs affichaient une augmentation de leurs radiations, à l'exception du commerce et des autres activités de services. Les activités financières et d'assurance enregistraient l'accélération la plus importante (+111,5%), devant les activités immobilières (+88,9% sur un an). 41,3% des radiations concernaient des entreprises de moins de 5 ans d'existence.

2.425 radiations , principalement dans le commerce (25,2% du total) devant les activités immobilières (15,5%) et l'hébergement-restauration (12,6%). Quasiment tous les secteurs affichaient une augmentation de leurs radiations, à l'exception du commerce et des autres activités de services. Les activités financières et d'assurance enregistraient l'accélération la plus importante (+111,5%), devant les activités immobilières (+88,9% sur un an). 41,3% des radiations concernaient des entreprises de moins de 5 ans d'existence. Aveyron : 1.757 radiations (+97,4%) , principalement dans les activités immobilières (42,2% du total), loin devant le commerce (14,9%) et l'hébergement-restauration (7,9%). Forte augmentation dans les activités immobilières (+586,1%). 25,8% des radiations concernaient des entreprises de moins de 5 ans d'existence.

1.757 radiations , principalement dans les activités immobilières (42,2% du total), loin devant le commerce (14,9%) et l'hébergement-restauration (7,9%). Forte augmentation dans les activités immobilières (+586,1%). 25,8% des radiations concernaient des entreprises de moins de 5 ans d'existence. Gard : 4.737 radiations (-38,9%) , principalement dans les activités immobilières (30,2% du total), devant le commerce (20,9%) et les activités de conseil (9,6%). Tous les secteurs affichaient une baisse des radiations, la plus importante étant pour les activités immobilières (-61,9%). 44,3% des radiations concernaient des entreprises de moins de 5 ans d'existence.

4.737 radiations , principalement dans les activités immobilières (30,2% du total), devant le commerce (20,9%) et les activités de conseil (9,6%). Tous les secteurs affichaient une baisse des radiations, la plus importante étant pour les activités immobilières (-61,9%). 44,3% des radiations concernaient des entreprises de moins de 5 ans d'existence. Gers : 1.036 radiations (+58,4%) , principalement dans le commerce (26,8% du total), devant les activités immobilières (13,3%) et l'agriculture (10,4%). Tous les secteurs affichaient une hausse des radiations, la plus importante étant pour le transport-entreposage (+300%). 36,1% des radiations concernaient des entreprises de moins de 5 ans d'existence.

1.036 radiations , principalement dans le commerce (26,8% du total), devant les activités immobilières (13,3%) et l'agriculture (10,4%). Tous les secteurs affichaient une hausse des radiations, la plus importante étant pour le transport-entreposage (+300%). 36,1% des radiations concernaient des entreprises de moins de 5 ans d'existence. Haute-Garonne : 6.564 radiations (+3,8%) , principalement dans le commerce (20,8% du total), devant le conseil aux entreprises (14,9%) et la construction (14%). Tous les secteurs affichaient une hausse des radiations, la plus importante étant pour les activités immobilières (+22,6%). 41,4% des radiations concernaient des entreprises de moins de 5 ans d'existence.

6.564 radiations , principalement dans le commerce (20,8% du total), devant le conseil aux entreprises (14,9%) et la construction (14%). Tous les secteurs affichaient une hausse des radiations, la plus importante étant pour les activités immobilières (+22,6%). 41,4% des radiations concernaient des entreprises de moins de 5 ans d'existence. Hautes-Pyrénées : 972 radiations (-36,8%) , principalement dans le commerce (26% du total), devant les activités immobilières (16,3%) et l'hébergement-restauration (13,4%). Deux secteurs seulement affichaient une baisse des radiations, la plus importante étant pour le transport-entreposage (+85,4%), devant les activités de services (+13,8%). 45,5% des radiations concernaient des entreprises de moins de 5 ans d'existence.

972 radiations , principalement dans le commerce (26% du total), devant les activités immobilières (16,3%) et l'hébergement-restauration (13,4%). Deux secteurs seulement affichaient une baisse des radiations, la plus importante étant pour le transport-entreposage (+85,4%), devant les activités de services (+13,8%). 45,5% des radiations concernaient des entreprises de moins de 5 ans d'existence. Hérault : 10.594 radiations (+41%) , principalement dans le commerce (25,2% du total), devant les activités de conseil (11,1%) et l'hébergement-restauration (11%). Tous les secteurs affichaient une hausse des radiations, à l'exception de l'agriculture, la plus importante étant pour les conseils et services aux entreprises (+60,3%). 36,7% des radiations concernaient des entreprises de moins de 5 ans d'existence.

10.594 radiations , principalement dans le commerce (25,2% du total), devant les activités de conseil (11,1%) et l'hébergement-restauration (11%). Tous les secteurs affichaient une hausse des radiations, à l'exception de l'agriculture, la plus importante étant pour les conseils et services aux entreprises (+60,3%). 36,7% des radiations concernaient des entreprises de moins de 5 ans d'existence. Lot : 739 radiations (+9,3%) , principalement dans le commerce (20,6% du total), devant l'hébergement-restauration (16,9%) et les activités immobilières (15,8%). Cinq secteurs ont affiché une hausse des radiations, la plus importante étant pour le transport-entreposage (+70%). 39,6% des radiations concernaient des entreprises de moins de 5 ans d'existence.

739 radiations , principalement dans le commerce (20,6% du total), devant l'hébergement-restauration (16,9%) et les activités immobilières (15,8%). Cinq secteurs ont affiché une hausse des radiations, la plus importante étant pour le transport-entreposage (+70%). 39,6% des radiations concernaient des entreprises de moins de 5 ans d'existence. Lozère : 285 radiations (+28,4%) , principalement dans le commerce (27% du total), devant l'hébergement-restauration (20%) et les activités immobilières (9,8%). Tous les secteurs ont affiché une hausse des radiations, à l'exception du transport-entreposage et construction, la plus importante étant pour l'information-communication (+250%). 30,3% des radiations concernaient des entreprises de moins de 5 ans d'existence.

285 radiations , principalement dans le commerce (27% du total), devant l'hébergement-restauration (20%) et les activités immobilières (9,8%). Tous les secteurs ont affiché une hausse des radiations, à l'exception du transport-entreposage et construction, la plus importante étant pour l'information-communication (+250%). 30,3% des radiations concernaient des entreprises de moins de 5 ans d'existence. Pyrénées-Orientales : 2.626 radiations (+4%) , principalement dans le commerce (31% du total), devant l'hébergement-restauration (13,4%) et les activités immobilières (12,3%). Sept secteurs ont affiché une hausse des radiations, la plus importante étant pour l'enseignement-santé-action sociale (+24,2%). 52,5% des radiations concernaient des entreprises de moins de 5 ans d'existence.

2.626 radiations , principalement dans le commerce (31% du total), devant l'hébergement-restauration (13,4%) et les activités immobilières (12,3%). Sept secteurs ont affiché une hausse des radiations, la plus importante étant pour l'enseignement-santé-action sociale (+24,2%). 52,5% des radiations concernaient des entreprises de moins de 5 ans d'existence. Tarn : 1.914 radiations (+51,1%) , principalement dans le commerce (27% du total), devant les activités immobilières (10,9%) et l'hébergement-restauration (10,8%). Tous les secteurs ont affiché une hausse des radiations, la plus importante étant pour l'agriculture (+125,5%). 35,6% des radiations concernaient des entreprises de moins de 5 ans d'existence.

1.914 radiations , principalement dans le commerce (27% du total), devant les activités immobilières (10,9%) et l'hébergement-restauration (10,8%). Tous les secteurs ont affiché une hausse des radiations, la plus importante étant pour l'agriculture (+125,5%). 35,6% des radiations concernaient des entreprises de moins de 5 ans d'existence. Tarn-et-Garonne : 1.164 radiations (-6,1%), principalement dans le commerce (28% du total), devant les activités immobilières (10,9%) et l'hébergement-restauration (10,8%). Cinq secteurs ont affiché une hausse des radiations, la plus importante étant pour le transport-entreposage (+133,3%). 53,2% des radiations concernaient des entreprises de moins de 5 ans d'existence.

Procédures collectives : l'Occitanie au 4e rang

Concernant les procédures collectives (procédures de sauvegarde, redressements judiciaires, liquidations judiciaires), 37.468 ont été ouvertes en 2022, soit une augmentation de 52% entre 2021 et 2022. L'Ile-de-France est en tête de tableau, avec 23,3% des dossiers déposés, devant l'Auvergne-Rhône-Alpes (12,1%) et la Provence-Alpes-Côte d'Azur (11,1%).

En 2022, toutes les régions ont enregistré une hausse de leurs procédures collectives, à l'exception de la Réunion (-8,3% sur un an). La progression la plus forte a été pour Mayotte (+187,5%), en Métropole, pour les Hauts-de-France et la Bretagne (+78,1% et +74,2%), suivies, en 4e position, de l'Occitanie (+72,8%).

Le Top 15 des villes enregistrant le plus grand nombre d'ouvertures de procédures collectives

comparé à la population place sur le podium Paris, Lyon et Nice, suivies de Toulouse en 4e position et de Montpellier en 6e position, Nîmes se plaçant au 14e rang.

En France (y compris DROM), le taux de procédures de redressement judiciaire (% du total des redressements judiciaires) s'élevait à 19,3% en 2022. En Métropole, la région Centre - Val de Loire enregistre un taux de 23,3%, la Normandie de 16,2%, en entre les deux, l'Occitanie de 17,7%.

Concernant le taux de procédures de liquidation judiciaire, il s'est porté à 78,2% en moyenne en France, avec de fortes disparités régionales : le plus fort ratio a été observé en Ile-de-France (81,7%) et le plus faible à Mayotte (26,1%), quand l'Occitanie se situait à 79,5%.

En Occitanie, l'âge moyen des dirigeants ayant lancé une procédure collective était de 47,5 ans (contre 46 ans en Île-de-France et 53,8 ans en Martinique), et 25% des ouvertures de procédures collectives concernaient des dirigeantes.

Selon les départements :