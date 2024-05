So Chic So Design, futur hub du design de seconde main en France ?

Sur la toute nouvelle plateforme en ligne So Chic So Design, on trouve des pièces de décoration et de design haut de gamme du 20e et 21e siècle. Des pièces de mobilier ou des objets « imprégnés d'histoires et de vécus » qui vont trouver là une seconde vie auprès de professionnels de la décoration d'intérieur ou de particuliers « désireux d'intégrer une touche de luxe recyclé dans leurs espaces de vie », promet la plateforme.

L'entreprise a été créée en janvier 2024 à Montpellier, et la marketplace éponyme, « qui n'est pas qu'une marketplace », insiste sa fondatrice, est opérationnelle depuis ce mois de mai. A l'origine de cette initiative, Dominique Andreani, une spécialiste de l'artisanat français et de la décoration haut de gamme qui n'est pas une novice.

« Je travaille dans ce domaine depuis vingt ans, et j'ai déjà une entreprise, ID pour International Développement, qui propose du conseil et accompagne des artisans d'art français au Moyen-Orient, auprès d'architectes-décorateurs, raconte-t-elle. Je vais ainsi régulièrement au Moyen-Orient et souvent, on me disait que lors des changements de décoration de certains lieux, des pièces d'exception étaient détruites ou jetées. J'ai eu envie de leur donner une seconde vie, d'où la création de So Chic So Design. D'autant qu'avec le Covid, les modes de consommation ont changé et cette démarche de recyclage s'est accentuée. »

S'orienter vers le BtoB

L'entrepreneuse ne prétend pas avoir ré-inventé la lune... Car dans ce domaine, il existe déjà une multitude de plateformes de e-commerce où trouver des perles rares : Selency, Design Market, Mobilier Design Occasion, Collector Chic, ZeeLoft, La Reboucle, etc. Des sites internet « qui sont davantage dans la brocante, tandis que So Chic So Design se positionne plutôt sur le mobilier haut de gamme », précise Dominique Andreani.

« C'est moi qui choisis et valide les pièces, je veux raconter une histoire autour de chacune d'elle ou autour d'un designer, ambitionne-t-elle. Nous proposons d'autres prestations : du conseil déco, du sourcing auprès de commissaires-priseurs par exemple, ou encore la possibilité de personnaliser des pièces ou de les relooker auprès d'artisans près de chez soi ou de designers. Et j'ai aussi ouvert la plateforme à l'art en indiquant où trouver des pièces d'exception en peinture ou en sculpture. »

Si la plateforme s'adresse aussi aux particuliers, Dominique Andreani dit vouloir l'orienter vers le BtoB : « J'aimerais faire de So Chic So Design le hub du design... Demain, je veux créer des partenariats avec des architectes pour leur trouver des pièces d'exception mais aussi pour qu'ils me dénichent des pièces, ou avec des grands groupes comme le groupe hôtelier Accor ou avec des commissaires-priseurs. Et pourquoi pas créer des capsules avec des designers connus ou moins connus ».

Un élément pourrait jouer en sa faveur : la loi Agec (anti-gaspillage pour une économie circulaire) qui va contraindre à une consommation plus responsable, y compris dans l'équipement de certains établissements hôteliers par exemple.

« So Chic So Design nous permet de concilier plaisir, durabilité et personnalisation totale, tout en étant éco-responsables et en favorisant le lien avec des artisans talentueux de nos régions », témoigne Sébastien Caron, décorateur parisien et parrain du site.

Christophe Carniel au capital

La plateforme vise un terrain de jeu français, élargi aux pays frontaliers tels que la Belgique ou la Suisse. Son modèle économique repose sur « des commissions d'environ 20% sur chaque transaction ».

La startup, pré-incubée au BIC (business innovation center) de Montpellier et hébergée au Village by CA de Montpellier, bénéficie de la présence d'un actionnaire rassurant en la personne du serial-entrepreneur Christophe Carniel, ancien fondateur de Netia (dédiée à la numérisation des médias, revendue à une filiale d'Orange) et aujourd'hui président-fondateur de la sportech montpelliéraine Vogo, spécialisée dans les solutions « smart stadium » audio et vidéo (notamment l'arbitrage vidéo).

Prochaine étape : Dominique Andreani, qui pour l'heure ne travaille qu'avec un salarié en web-marketing, prévoit de lever 300.000 euros en love-money, notamment pour étoffer une équipe de commerciaux.

