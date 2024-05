Projet contesté de ligne très haute tension du Gard à Fos-sur-Mer : « La seule solution, c’est le transport électrique » (C. Mirmand, préfet de PACA)

Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité RTE va construire une nouvelle ligne électrique aérienne de 400.000 volts, reliant la commune de Jonquières-Saint-Vincent (Gard) à la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône). L'étude remise par RTE au préfet de la région PACA retient un tracé de 40 kilomètres de large sur de 65 kilomètres de long, nécessitant l'installation de 125 pylônes de 60 mètres de haut. Cette étude a donné lieu à une concertation publique, mais le projet suscite une large mobilisation d'opposition.

LA TRIBUNE - Le rapport publié début mai par le commissaire enquêteur suite à la concertation préalable du public en vue de la création de cette ligne électrique fait état de plus de 1.000 contributions. Cette forte opposition pourrait-elle remettre en cause ce projet ?

Christophe MIRMAND, préfet de la région PACA - Nous entendons ces oppositions mais je reste convaincu de la nécessité de ce projet. Cette ligne très haute tension répond à un double objectif : l'impérative décarbonation de la zone industrielle de Fos-sur-Mer, qui est la deuxième zone la plus émettrice de CO2 en France, et l'approvisionnement en énergie des entreprises qui ont prévu de s'y installer. Elle vise également à sécuriser l'alimentation électrique des Bouches-du-Rhône et du Gard, dont la consommation va augmenter du fait de la décarbonation des usages et de l'accroissement de la population. La ressource énergétique nécessaire pour répondre à tous ces besoins implique le doublement de la puissance électrique utilisée aujourd'hui dans la région. C'est une marche très importante à franchir dans un contexte où la région importe 60% de son énergie électrique. La création de cet ouvrage est indispensable pour tenir nos engagements en matière de réduction de gaz à effet de serre et sécuriser l'alimentation électrique de cette région.

Pourquoi ne pas envisager la production d'énergie sur place ? En juin 2023 lors d'une visite à Marseille, Emmanuel Macron avait évoqué l'idée que le bassin industriel de Marseille-Fos puisse accueillir des réacteurs nucléaires EPR pour répondre aux besoins supplémentaires en énergie du port marseillais. Pourquoi cette piste n'est-elle pas explorée ?

La solution de l'EPR ne convient pas, en premier lieu, car elle ne colle pas avec le calendrier requis. C'est à l'horizon 2028 que nous avons besoin de ce doublement de l'alimentation énergétique de cette zone. L'EPR pourrait au mieux entrer en service en 2035-2040. Et cette technologie n'est pas encore totalement maîtrisée. Cette solution est trop incertaine pour notre objectif de 2028. La seule solution pour répondre à cet accroissement des besoins en électricité sur cette zone, c'est le transport électrique.

Pour effacer l'impact visuel de cette ligne qui, d'après les tracés actuellement envisagés, traverserait des sites protégés comme la Camargue, la Crau ou les Alpilles, n'est-il pas envisageable de l'enfouir, comme le réclame les opposants ?

D'après RTE, il n'existe actuellement nulle part dans le monde de ligne électrique très haute tension enterrée d'une telle envergure. L'enfouissement est aujourd'hui limité à des lignes de 100.000 volts sur des tronçons de 20 à 25 km maximum. Si nous devions enterrer cette ligne prévue sur 63 km, cela signifierait d'enfouir 57.000 tonnes de cuivre, issus des 36 câbles nécessaires pour transporter un tel voltage. Il faudrait donc prévoir une bande de terre de 30 mètres de large - l'équivalent d'une autoroute - sur la totalité du parcours, ainsi que des postes intermédiaires de 10 et 15 mètres de large pour les jonctions... L'emprise foncière serait alors de 250 hectares. Certes, la ligne serait invisibilisée, mais le résultat serait destructeur pour les propriétés agricoles, et les répercussions beaucoup plus importantes sur les réseaux routiers et d'adduction d'eau. Cette solution serait plus dommageable pour l'environnement que la ligne aérienne. De plus, le coût est estimé à 3,3 milliards d'euros, contre 350 millions d'euros pour la ligne aérienne. Même s'il est considérable, ce n'est pas ce surcoût qui nous fait écarter cet enfouissement, car il aurait pu être amorti sur la durée. C'est surtout son incidence environnementale : l'altération de la qualité des sols et les risques accrus pour les nappes phréatiques.

Certains sont inquiets de l'incidence sanitaire d'un tel projet. Pouvez-vous garantir, au nom de l'Etat, qu'il n'y a aucun risque pour la santé des familles et animaux séjournant à moins de 400 mètres de la ligne à 400.000 volts ?

Toutes les recherches menées par les agences nationales de santé et de sécurité aboutissent aux mêmes conclusions : il n'y a pas d'éléments scientifiques avérés faisant le lien entre une exposition aux champs magnétiques et électriques et des problèmes de santé. Il peut arriver que ces lignes génèrent du bruit. Ils surviennent quand les câbles aériens sont sales, couverts de poussière ou de boue. Dans ce cas, RTE peut être contacté pour une intervention en vue de réduire cette nuisance.

Dans le Gard, cette autoroute électrique traverse une grande partie de l'aire d'appellation des Costières de Nîmes, qui a été la première appellation française à mettre en œuvre une charte paysagère et environnementale. Comprenez-vous le désarroi des viticulteurs qui se battent pour mettre en valeur leur territoire et valoriser leur production grâce à la qualité de leurs paysages ? Comment pouvez-vous y répondre ?

C'est un point très important sur lequel il faut travailler. La première chose, c'est que les lignes de moyennes tensions vont être fortement réduites. RTE s'engage à déposer 1 km de ligne moyenne tension pour tout km de ligne haute tension posée. Ensuite, il faudra travailler l'insertion paysagère de ces pylônes. D'autres vignobles dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales sont traversés par des lignes très haute tension. Des solutions ont été trouvées avec RTE pour en minimiser l'impact visuel. Ces poteaux sont très espacés, quand on considère un paysage dans son ensemble, l'œil ne voit plus la ligne électrique. Enfin des dispositifs d'indemnités seront proposés à ceux dont l'activité sera malgré tout affectée par cette ligne aérienne.

Quelles sont les prochaines étapes de ce projet ?

La première étape de concertation vient de se clore avec la publication du rapport du commissaire enquêteur suite la concertation préalable qui a été menée du 12 février au 7 avril 2024. Nous attendons maintenant le rapport de RTE qui, d'ici juin, doit définir un fuseau resserré pour le tracé de cette ligne. Toutes les contraintes environnementales, notamment les réserves naturelles nationales et régionales, les sites patrimoniaux, les périmètres de protection des nappes phréatiques, seront pris en compte pour déterminer le fuseau ayant le moindre impact environnemental. Une nouvelle enquête publique sera ensuite ouverte sur le tracé proposé, avec une concertation resserrée sur un nombre plus réduit de personnes concernées. La concertation va donc se poursuivre jusqu'en 2025.

