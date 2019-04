La Banque Populaire du Sud crée un Club des entrepreneurs 3.0

Plus de 20 grands comptes, PME de croissance et start-ups ont assisté, le 18 avril, au lancement du « Club des entrepreneurs 3.0 » ouvert par la Banque Populaire du Sud dans son agence Sud Innovation de Montpellier. La structure se positionne comme un accélérateur de business entre groupes et pépites locales à travers de la mise en relation, de la visibilité offerte sur les supports communication de la banque, etc. Les start-ups ciblées évoluent dans plusieurs secteurs tels que la relation client, les data, l'internet des objets (Iot), la cybersécurité, la blockchain, l'intelligence artificielle ou la transformation digitale.

Une première session de travail était proposée autour de la relation client. Les fondateurs de 10 start-ups ont pitché devant les groupes et PME représentés : Socri Promotion, Synox, Comeca, Promeo, Kaliop, Médithau, Jean-Claude Mas, etc. "On fait en sorte que le service client soit irréprochable : notre outil, en préparant le rendez-vous, en interagissant avec le client, permet de générer jusqu'à 10 % de chiffre d'affaires en plus par point de vente, selon les enseignes", a par exemple fait valoir Nicolas Passalacqua, CEO d'Octipas (solution de digitalisation du point de vente).

Premier partenariat de la French Tech Méditerranée

Cette matinée a permis également à la French Tech Méditerranée, née quelques jours plus tôt et représentée par son président Frédéric Salles (CEO de Matooma), de signer son premier accord de partenariat avec la Banque Populaire du Sud.

"Quand nous accordons des crédits, nous vérifions la façon dont l'innovation est gérée au sein d'une entreprise, car elle révèle sa capacité à s'adapter à un monde qui bouge. Elle est devenue le cœur de l'activité économique. Par rapport aux époques antérieures, cette innovation se doit aussi d'être appliquée : il faut donc l'adopter rapidement, ce qui suppose, pour la Banque Populaire du Sud, de s'ouvrir aux autres, aux start-ups, afin de renouveler ses process", explique Pierre Chauvois, directeur général de la banque.

La Banque Populaire du Sud développe un produit net bancaire de 318 M€, gère 9 Mds € d'encours de crédits et emploie 1 705 collaborateurs. Son agence Sud Innovation, depuis son ouverture en 2017, a accompagné 220 start-ups et contribué à lever 20 M€ au total.