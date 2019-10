Creafin innove avec le financement participatif des créances professionnelles

Financer de la trésorerie d'entreprise via le crowdlending : telle est l'offre proposée par la plate-forme Creafin.fr. Elle a été créée à Montpellier par CrowdUp, branche d'accompagnement des TPE-PME au sein du groupe patrimonial et financier Patrim'Pôle, dont le siège est à Lattes (34), près de Montpellier.

"Dans ces recherches de capitaux, et notamment sur des besoins bien spécifiques, nous observons qu'il n'y a pas toujours de solution adaptée, que ce soit en financement bancaire ou en nouveaux modes de financement comme le crowdfunding", indique Marjorie Godier, fondatrice associée, avec Thomas Revel, du groupe Patrim'Pôle et de Crowd'Up.

Ainsi, au lieu de proposer de financer un projet d'entreprise comme le font classiquement les plates-formes de crowdlending (majoritairement via des prêts rémunérés), la plate-forme Creafin.fr propose de répondre aux problématiques financières du dirigeant d'entreprise via le rachat de créances commerciales (liées par exemple à des décalages de paiement), le financement de stock, ou le refinancement d'actifs.

"Creafin.fr se positionne sur le financement de créances professionnelles afin de répondre aux décalages que l'on observe entre le moment où une entreprise émet une facture et le moment où elle est payée, explique Thomas Revel. Par exemple, un commercialisateur immobilier est payé en moyenne neuf mois après une signature de contrat : en rachetant sa créance, Creafin.fr ramène ces neuf mois à un délai de dix jours. Aucune banque ni société d'affacturage ne le fait et le client reste propriétaire de sa facture. Autre exemple : Creafin.fr propose de racheter du stock, dont l'entreprise propriétaire n'est pas dépossédée tout en récupérant des liquidités. Ou encore si une entreprise a lourdement investi dans du matériel lors d'une bonne année et que l'année suivante, ses résultats sont moins bons et sa trésorerie plus tendue, elle vend tout ou partie de ces actifs tout en conservant l'usage du matériel et en allégeant ses finances."