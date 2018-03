La Région va créer un syndicat mixte commun à plusieurs aéroports

La Région a organisé, lors du dernier trimestre 2017, une large consultation des sociétés aéroportuaires et des acteurs institutionnels et économiques associés au développement des dix aéroports régionaux. Le but : en mesurer, pour la première fois dans la grande région, les retombées économiques, et surtout préfigurer la création d'un conseil de développement chargé de porter la nouvelle stratégie aéroportuaire régionale.

La création de ce conseil de développement devrait être votée en avril ou mai 2018. Carole Delga, en 2017, en avait présenté la feuille de route en ces termes : "Augmenter la complémentarité entre aéroports, limiter la concurrence, diffuser les bonnes pratiques, répondre aux exigences de l'Union Européenne, peser dans les négociations avec les compagnies aériennes, et développer des actions de communication et marketing".

Un nouveau syndicat mixte inter-plate-forme

Le futur conseil de développement coiffera, indifféremment, des aéroports sous contrôle de la Région ou non, gérant des lignes à obligation de service public ou non, et disposant d'un syndicat mixte ou non. En ce qui concerne les aéroports où la Région est actionnaire majoritaire (Carcassonne et Perpignan), elle devrait créer, dans la foulée, une structure « multipolaire » pour aller plus loin dans la mise en cohérence recherchée au travers de la nouvelle stratégie régionale.

« Nous travaillons sur un syndicat mixte multipolaire entre Perpignan, Carcassonne, probablement Tarbes et pourquoi pas un quatrième aéroport, indique Didier Codorniou, premier vice-président de Région en charge des aéroports. Avec plus de 400 000 passagers annuels, cette structure nous placerait au troisième rang, voire au deuxième rang régional après Montpellier, et nous aurions un poids non négligeable quand il s'agira de négocier avec des compagnies comme Air France, HOP! ou les low cost. »

Selon les études publiées en 2017, les dix aéroports régionaux développent un chiffre d'affaires de 3,633 Mds €, dont 2,745 Mds € produits en Occitanie. En un an, ils ont transporté 11,7 millions de passagers sur 80 destinations nationales et internationales.