Perpignan Saint-Charles : ouverture d’une liaison ferroviaire vers l’Allemagne

Le premier train cargo est parti pour Saarbrücken (Allemagne), le 25 septembre, depuis le terminal de transport combiné rail-route de Perpignan Saint Charles, officialisant ainsi cette nouvelle ligne franco-allemande, baptisée « Trailer Med Xpress » et inaugurée dans le cadre Quinzaine Franco-Allemande (14 septembre - 3 octobre), et avec le support du projet européen « TRAILS ». Le train, long de 750 m, a quitté Perpignan aux alentours de 17h avec 16 semi-remorques et un conteneur frigorifique, pour un temps de trajet estimé entre 16 et 17 heures (1000 km).

Un axe Nord-Sud européen

Opérée par l'Allemand BD Cargo, ce service permet de relier le Sud (toute la péninsule ibérique) et le Nord de l'Europe. « Avec cette nouvelle ligne, la région Occitanie devient la région avec le plus d'autoroutes ferroviaires », explique un représentant de Carole Delga.



« Le train transporte aussi bien des conteneurs que des semi-remorques de type P400 préhensibles », détaille Éric Gilbert, directeur général de Perpignan Saint-Charles Conteneur Terminal (PSCCT), la Société Anonyme d'Economie Mixte locale qui assure la gestion et l'exploitation du terminal de transport combiné Rail Route de Perpignan Saint-Charles. « Avec cette inauguration, une grande marche a été effectuée », poursuit Éric Gilbert.



PSCCT estime qu'à terme cette 7e ligne ferroviaire - la première vers l'Allemagne -, opérée par l'allemand DB Cargo, pourrait lui rapporter environ 400 000 € grâce aux 10 000 mouvements annuels attendus. Actuellement, la ligne fonctionne à raison de 5 liaisons hebdomadaires.

PSCCT emploie 15 salariés (huit en 2013), réalise 30 000 transbordements à l'année, propose sept destinations directes opérées par six clients vers Paris, Lille, Rotterdam, Anvers, Saarbrücken, Barcelone, Marseille et Niort. La structure publique vise un chiffre d'affaires de 1,5 M€ cette année.

Création d'un cluster

PSCCT, structure autonome créée en 2013, compte parmi ses actionnaires le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales, la Communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métrole, la CCI 66, la Région Occitanie depuis deux ans, Novatrans, ou encore le Port de Barcelone (5% des parts).

Elle ambitionne, à travers MP2, syndicat mixte implanté sur Saint-Charles International, de créer un « cluster logistique qui va booster l'ensemble des acteurs économiques régionaux de la filière logistique », indique la présidente du Département des Pyrénées-Orientales, Hermeline Malherbe. Comment ? « En redonnant la main aux acteurs économiques », répond-t-elle. En pratique, le cluster réunira à la fois des chefs d'entreprises régionaux et transfrontaliers « prêts à s'investir pour diriger » et des collectivités locales.

MP2 travaille depuis un an sur ce projet qui sera officiellement présenté le 10 octobre prochain à la région Occitanie et à 350 entreprises invitées pour l'occasion. L'objectif des partenaires de ce projet est de le lancer dès le 1er janvier 2019 avec 50 entreprises membres. À terme, le cluster vise les 100 entreprises.

« Dans les 4-5 premières années, nous souhaiterions atteindre un équilibre financier entre le public et le privé », précise la présidente de MP2, Fabienne Chauvineau Fournier.

Le marché international Saint-Charles, premier bassin d'emplois des Pyrénées-Orientales, compte 700 entreprises qui génèrent 10 000 emplois.