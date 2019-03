Montpellier : un nouveau pont sur l’autoroute pour relier la gare TVG

(Crédits : Agence MIMRAM/IDA+)

La Métropole de Montpellier et Vinci Autoroutes se sont engagés, le 22 mars, dans le cadre d’une convention, pour la construction d’un ouvrage d’art enjambant l’autoroute et permettant le passage des véhicules, du tramway, des vélos et piétons. Mis en service dans sa configuration finale en août 2022, il aura vocation à desservir la nouvelle gare TGV et l’ensemble du futur et vaste quartier Cambacérès.