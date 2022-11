Une (ancienne) nouvelle liaison avec le Maroc à Port-Vendres

Pour un retour, c'est un retour. En accostant lundi après-midi 14 novembre pour décharger 2.000 tonnes de fruits et légumes, le navire de la CMA-CGM a rompu une longue disette.

« C'est une liaison saisonnière avec le Maroc qui permet de faire transiter des fruits et des légumes, principalement des tomates et des mandarines » explique Cyril Hervieu, directeur du port de Port-Vendres (Pyrénées-Orientales).

Si elle existe depuis longtemps, elle n'est pas pour autant annuelle et n'avait plus été activée depuis une quinzaine d'années.

« Son existence est assez tributaire du marché du transport routier, ajoute Cyril Hervieu. Si celui-ci est bon marché, que les chauffeurs sont présents, le bateau perd de son intérêt pour les importateurs, principalement pour des questions de fiabilité et d'horaires. Un transport par bateau est plus aléatoire que le routier. »

Qu'attendre de ce renouveau en termes de trafic ? Selon le dirigeant, « c'est difficile à dire et nous ferons les comptes à la fin. C'est un marché très aléatoire, mais si nous restons sur cette base de 2.000 tonnes, sur 25 semaines de campagne, cela peut représenter entre 10 et 20% de notre trafic annuel ».

Au cours de son dernier exercice, Port-Vendres a vu transiter 252.000 tonnes de marchandises importées et 51.000 tonnes exportées.

De quoi plaider, comme le fait Laurent Gauze, le président de la CCI des Pyrénées-Orientales, pour l'agrandissement du port.

Le Département des Pyrénées-Orientales, maître d'ouvrage, espère pouvoir commencer les travaux d'un nouveau quai de 170 mètres pour améliorer les installations du port, « mais il faut aussi les 12.000 m2 de l'anse des Tamarins pour que nous puissions travailler dans de bonnes conditions » souligne le directeur du port.

« Le port aujourd'hui, c'est 200 emplois directs, 200 emplois indirects et 200 autres induits, et on peut espérer, avec ce quai et la surface supplémentaire, développer notre trafic de 30 à 40%, ajoute-t-il. Ce sont encore des dizaines d'emplois à créer. Dans le département des Pyrénées-Orientales, ce n'est pas anodin ! »