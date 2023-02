Le Mouton à Soie, une (petite) affaire qui monte sur le (gigantesque) marché du textile

La vie parfois réserve des surprises et occasionne des changements de carrière radicaux. C'est ce qui est arrivé à Lisa Peissak qui a délaissé son métier d'enseignante pour devenir entrepreneuse. À l'origine de cette bascule, il y a juste un manque, un besoin non couvert par l'offre pléthorique des marchés.

« J'ai découvert les vêtements en laine par ma fille mais si c'est valable pour l'hiver, c'est une autre question pour l'été, explique-t-elle. J'ai cherché des vêtements en laine pour l'été, pour elle, pour moi, avant de me rendre compte qu'il n'y avait quasiment rien, et que je décide de combler ce vide... »

Sans connaissance du milieu, de l'industrie textile, des matières premières, sans s'être jamais servi d'une machine à couder, elle met deux ans pour faire aboutir le projet. La première collection de vêtement en laine mérinos arrive sur le marché en 2018 avec le soutien de son réseau...

« J'étais très impliquée dans des groupes Facebook consacrés aux vêtements en laine, à la parentalité positive, je n'étais pas toute seule à penser à ce projet », précise-t-elle.

L'astuce, c'est la précommande par les plateformes de financement participatif. Et l'affaire prend.

Textile certifié bio

Les collections se succèdent, elle embauche une personne en 2020, et développe deux collections...

« C'est beaucoup de travail », souligne l'enseignante en disponibilité de l'Éducation nationale.

Aujourd'hui, le chiffre d'affaires de l'entreprise, basée à Sigean (Aude), approche les 200.000 euros mais elle reste fidèle à son credo autant que possible, le "made in France" et produire ce qu'elle sait vendre : « J'essaie au plus d'éviter les productions inutiles, comme c'est souvent la règle dans la confection, j'essaie que tout soit vertueux ».

Si elle est contrainte de s'approvisionner à l'étranger pour les matières premières, fils et soie, tout est certifié Global organic textile standard (GOTS, la bio pour le textile), toute la confection est faite en France, et si elle pouvait, tout serait fait en Occitanie.

« Quand j'ai démarré, la seule entreprise qui m'a fait confiance pour le tricotage était en Rhône-Alpes, se souvient Lisa Peissak. Ils m'ont suivi malgré les tout petits volumes que j'avais à leur offrir à travailler. Alors je leur suis restée fidèle. Mais tout le reste, la broderie et la confection, est fait en Occitanie. »

Par conviction

D'ailleurs, elle souligne combien la Région Occitanie, mais aussi l'Agglomération du Grand Narbonne, ont été des soutiens précieux dans cette aventure.

Avec l'appui de son compagnon, dirigeant d'entreprise, elle entame 2023 avec de nouvelles idées de développement : « Nous avons travaillé sur le site internet, nous pensons maintenant à aller vendre aussi à l'étranger, faire de la prospection, mais toujours en restant dans le créneau de la vente directe. Mes produits sont chers à fabriquer, ce ne serait pas tenable, pour rester sur un prix marchant, d'ajouter un intermédiaire, et je serai obligée de sacrifier mes marges. Une partie de ma clientèle ne fait pas partie des CSP+, en dépit du prix des vêtements, ce sont des gens qui suivent mes produits par conviction et sont très engagés... ».