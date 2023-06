La marque de cosmétiques cévenols Belesa peaufine son déploiement national

Sept ans après sa création, la marque de cosmétiques Belesa (le nom signifie beauté en Occitan), positionnée sur le "Made in Cévennes", poursuit son développement. Le tout dernier né de ses produits, un illuminateur bronzant formulé à base de carotte des Cévennes, d'huiles de noyaux d'abricots bio et d'extrait de châtaignes, fait un carton.

Pour les deux créatrices, originaires des Cévennes et qui se sont rencontrées dans un laboratoire, formuler des produits composés d'ingrédients issus des Cévennes était une évidence.

« Nous partageons la même vision de la beauté, de la santé, du bien-être global, de l'environnement et nous adorons notre région, résume Caroline Picard, ancienne maquilleuse dans le milieu de la mode et titulaire d'un CAP esthétique. Ensemble, nous avons sélectionné un petit réseau de producteurs situés entre Montpellier, Alès et Mende. Amandine, qui est préparatrice, développe dans notre laboratoire ses formules qui sont ensuite validées par un toxicologue. Provenance, traçabilité, etc., tout est transparent. Notre marque éthique se veut sans compromis sur ses valeurs. Les produits sont ensuite fabriqués par un façonnier à proximité. »