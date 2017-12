La filière bio se rassemble au sein d'Interbio Occitanie

Les REncontres Gustatives, Agricoles et Ludiques (RÉGAL), nouvelle version du salon SISQA, se déroulent du 14 au 17 décembre, au Parc des expositions de Toulouse, organisées par la Région Occitanie. C'est à l'occasion de l'inauguration officielle de ce grand marché couvert de l'Occitanie que les acteurs régionaux des filières bio ont présenté la nouvelle association interprofessionnelle au sein de laquelle ils ont décidé de se rassembler.

Baptisée Interbio Occitanie, elle réunit cinq membres fondateurs : Bio Occitanie-Fédération Régionale de l'Agriculture Biologique, la Chambre régionale d'agriculture Occitanie, Coop de France Occitanie, OCEBIO Occitanie Entreprises BIO, et SudVinBio.

« Notre ambition partagée est de consolider notre place de première région bio de France et de développer l'offre de produits bio régionaux, expliquent les fondateurs de Interbio Occitanie. C'est également de créer de la valeur ajoutée au sein de la filière bio et des emplois à la production, la transformation et la distribution, en nous appuyant sur un réseau d'entreprises agroalimentaires engagées dans une démarche de responsabilité sociale et environnementale. »

Ses principales missions seront de fédérer l'ensemble des acteurs de la filière bio, d'être l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics concernant la thématique bio, et d'organiser la concertation entre tous les acteurs bio, notamment pour rédiger le plan régional stratégique bio. Interbio Occitanie interviendra également sur la coordination et l'accompagnement du développement des filières bio en Occitanie, sur la promotion des filières et des produits bio régionaux, et enfin sur l'animation de l'observatoire régional de l'agriculture biologique.

Le bureau d'Interbio Occitanie se compose comme suit : Henri Bonnaud, (Chambre régionale d'agriculture Occitanie), président ; Mathieu Maury (Bio Occitanie), 1e vice-président ; Emmanuel Eichner (OCEBIO), vice-président trésorier ; Claude Gibert (Coop de France Occitanie), vice-président secrétaire ; Patrick Guiraud (SudVinBio), vice-président.

« Plan Bi'O »

La création d'Interbio Occitanie a reçu le soutien de la Région Occitanie et de l'État.

La Région Occitanie se revendique première région bio de France. Elle comptabilise* 7 218 fermes en bio et conversion, 361 718 ha bio ou en conversion (11,5 % de la SAU régionale), 9,6 % des exploitations régionales, ¼ des exploitations bio françaises, et 2 235 opérateurs aval.

La Région vient de confirmer son engagement en faveur de la filière en adoptant son nouveau « Plan Bi'O 2018-2020 ».

« Il est construit autour de six axes stratégiques mobilisant l'ensemble des compétences de la Région, de la formation à l'accompagnement des entreprises en passant par la restauration scolaire ou la recherche, rappelle la collectivité. Il constitue un des piliers de la nouvelle et ambitieuse politique lancée par la Région en faveur de l'alimentation de qualité et de proximité, grande cause régionale en 2018. »

* Source : Agence Bio / OC - ORAB Occitanie.