Œnologie : Campus Montagnac, le nouveau laboratoire d’idées de Sofralab

Le groupe Sotralab investit et se structure. Société champenoise spécialisée dans le conseil et les produits œnologiques, Sotralab est implantée dans la plupart des régions viticoles françaises. En Languedoc, ses équipes étaient dispatchées sur différents sites, et notamment à Poussan où était implanté le siège de son laboratoire d'analyse et de conseil œnologiques.

Une démarche fédérative

Depuis quelques jours, l'ensemble des équipes languedociennes (20 personnes dont 12 œnologues) est regroupé dans de nouveaux locaux à Montagnac, au cœur du vignoble. Ce nouveau site, inauguré jeudi 24 mai en présence des dirigeants du groupe, des élus et de nombreux clients et œnologues, se veut bien plus que de nouveaux bureaux, laboratoire et plateforme de stockage et distribution de produits œnologiques.

« Notre ambition est de fédérer autour du Campus Montagnac des vignerons, des œnologues et des chercheurs dans une démarche d'excellence. Nous souhaitons faire de ce site un formidable outil d'échange, de création et de savoir-faire en œnologie. Ce doit être un laboratoire d'idées», lance Ramon Bel, directeur opérationnel de Sofralab, à l'initiative de ce projet.

Sur un terrain de 8 500 m2, le site comprend deux bâtiments :

L'un de 1200 m2 sur deux étages, accueille une salle de réception pour 120 personnes, une salle de dégustation (20 postes), le laboratoire d'analyses, le centre de recherche et développement et des bureaux à l'étage. Tous ces équipements sont ouverts à des œnologues indépendants qui souhaiteraient profiter de ces installations pour faire des essais ou se former, tout comme aux clients ou partenaires de l'entreprise.

L'autre hall, qui s'étend sur 3 600 m2, abrite une cave expérimentale d'une trentaine de cuves de 5 et 1hl, toutes thermorégulées, une vinothèque d'une capacité de 8 000 bouteilles et un espace de stockage pour les produits œnologiques, dont une chambre froide de 350 m2 pour le stockage des levures et enzymes. Un système de distribution Œnodrive permet aux vignerons et caves de venir récupérer sur place les produits œnologiques commandés le matin même.

Ce nouveau site représente un investissement de 3,2 M€.

La puissance d'Essoco

Réunissant trois grandes marques de produits œnologiques - Martin Vialatte, Station Œnotehnique De Champagne Et Œnofrance -, le groupe Sofralab emploie 190 salariés (dont 40 œnologues) et réalise un chiffre d'affaires de 45 M€ dont 45 % à l'international. Il est filiale à 100 % du groupe italien Essoco, entreprise familiale qui se développe sur deux métiers : l'œnologie et les produits chimiques dérivés du soufre.

Essoco, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 350 M€ en 2017, prévoit d'atteindre les 455 M€ en 2021. « Nous misons sur le développement de notre activité œnologie dans les prochaines années. Elle pèse aujourd'hui 47 % de notre chiffre d'affaires, nous prévoyons de la porter à 59% d'ici trois ans », annonce Francesco Nulli, le P-dg d'Esseco, présent pour l'événement. L'investissement réalisé à Montagnac devrait y contribuer.