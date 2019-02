Les IGP du Gard veulent relancer les cépages interdits

La Fédération des vins IGP du Gard veut relancer une dizaine de cépages, aujourd'hui interdits en Europe. Dans une lettre adressée mi-février au ministre de l'Agriculture, cinq présidents d'organisations professionnelles gardoises, co-signataires de ce courrier, demandent à Didier Guillaume de négocier, dans le cadre de la PAC (Politique Agricole Commune), la levée de cette interdiction, pour réintroduire le Clinton, Noah, Isabelle, Othello, Herbemont et Jacquez dans l'encépagement gardois.

Ces variétés hybrides sont des croisements entre l'espèce américaine Vitis Labrusca et notre espèce européenne Vitis Vinifera. Elles ont été implantées dans le vignoble français suite à la crise du phylloxera. En 1958, on en comptait encore 62 000 ha en France, dont une grande partie dans les Cévennes.

Suite à la crise de surproduction qui a touché le vignoble français au début du XXe siècle, elles ont été interdites à la commercialisation en 1934, interdiction qui a ensuite été adoptée au niveau européen. Variétés productives et résistantes aux maladies, elles avaient mauvaise presse : elles donnaient souvent des vins peu qualitatifs qu'on accusait également d'être riches en méthanol, un composé, toxique à haute dose, qui provient de la dégradation de la pectine des raisins.

Aujourd'hui, dans un contexte de réduction des traitements phytosanitaires, elles retrouvent de l'intérêt car ces hybrides sont résistants aux maladies et sont capables de produire des raisins sans qu'il soit nécessaire de les traiter.

Christian Vigne, président des vins IGP Cévennes et co-signataire de la lettre au Ministre, est un fervent défenseur de ces hybrides.

« Outre leur résistance aux maladies, ces variétés ont un intérêt patrimonial. Elles font partie de l'histoire du vignoble cévenol où elles étaient très largement plantées au début du siècle dernier. Elles ont été affublées de tous les maux parce qu'à l'époque, ces raisins étaient vinifiés très artisanalement, sans les techniques de vinification dont nous disposons aujourd'hui. Nous avons fait des essais d'assemblage avec ces vins, qui sont encore produits très localement et les vins de Vitis Vinifera que nous produisons à la cave de Massillargues Attuech. Les résultats sont très intéressants. On pourrait faire des vins non « photocopiables » avec une vraie identité cévenole », plaide-t-il.