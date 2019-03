Embouteillage Services investit 8,5 M€

La mise en bouteille des vins à la propriété, Jacques Beauclair y croit. P-dg de la société Embouteillage Services (CA consolidé : 8 M€ en 2018), aujourd'hui dirigée par son fils Pierre, il va investir 8,5 M€ cette année pour accroître ses capacités d'embouteillage et étoffer son offre avec de nouveaux services.

Créé en 2002, Embouteillage Services est équipée de sept unités mobiles de conditionnement d'une capacité de 1 500 à 5 000 cols/heure. Ce parc sera renforcé cette année avec trois nouveaux camions, représentant un investissement de 3,5 M€. Le premier d'une capacité de 3 000 cols/h est dédié à l'embouteillage des micro-cuvées.

Le second camion sera, lui, voué au bag-in-box, un conditionnement qu'Embouteillage Services ne proposait pas jusqu'ici. Enfin le troisième camion, qui sera livré en fin d'année, aura une capacité de 6000 bouteilles/h. Il sera équipé d'une toute nouvelle technologie avec un saturateur en ligne pour obtenir des vins "frisants", grâce à l'ajout d'une dose ciblée de gaz carbonique.

Avec ces trois nouvelles unités mobiles, Embouteillage Service porte sa capacité d'embouteillage de 20 à 27 millions de cols par an, soit une hausse de 35 %. Elle table sur une hausse de 30 % de son chiffre d'affaires d'ici cinq ans.

"Notre métier devient de plus en plus pointu, car les solutions de bouchages sont très diversifiées : capsules à vis, bouchons verre, bouchon liège ou plastique. Certaines grosses sociétés de négoce régionales, pourtant équipées de centre d'embouteillage, font appel à nous pour des prestations d'embouteillage très techniques comme le bouchon verre. Avec ces investissements, nous mettons en œuvre de nouvelles technologies pour accroître encore cette diversité de prestations tout en garantissant une qualité d'embouteillage et une sécurité alimentaire optimum à nos clients. Nous visons d'ailleurs deux certifications d'ici la fin de l'année : Iso 22 000 et Iso 26 000", explique Jacques Beauclair.