« Ce qui dangereux pour une appellation, c’est de croire qu’on est les meilleurs » (Régis Valentin, AOC Pic Saint Loup)

LA TRIBUNE - L'attractivité de l'AOC Pic Saint Loup s'est considérablement accrue ces cinq dernières années. L'arrivée d'investisseurs extérieurs au monde du vin en témoigne. Comment expliquez-vous cet engouement ?

Régis VALENTIN - C'est avant tout la qualité de nos vins qui fait le succès de notre appellation. Nous nous sommes imposés un cahier des charges ambitieux qui, conjugué aux conditions particulières de notre terroir, plus frais et arrosé que beaucoup d'autres vignobles de la région, a tiré nos vins vers le haut. Aujourd'hui, tous ces efforts sont récompensés par la bonne valorisation de notre production. Cette réussite économique est un des éléments de notre attractivité. La proximité de Montpellier en est une autre, qui facilite la communication. Et puis, le vin ça fait rêver. Et la crise du Covid a accentué cet engouement pour le retour à la terre. Mais attention, derrière le rêve, il y a la réalité : notre métier est rude. Il faut le savoir.

Cet intérêt pour votre terroir a également pour conséquence une hausse très significative du prix du foncier viticole. La SAFER indique que les prix ont doublé en cinq ans. Comment vivez-vous cette hausse ?

Il faut rester prudent sur les prix annoncés. Certaines ventes englobent du bâti, qui surenchérit le prix ramené à l'hectare de vigne. La pression sur le foncier est accentuée par la très petite taille de notre vignoble. Nous ne comptons que 1.300 ha en appellation Pic Saint Loup et les possibilités d'extension sont très réduites. La rareté de l'offre contribue à la tension sur les prix. Même s'il se vend des terres à des prix inférieurs à ceux annoncés par la SAFER, il est vrai que les prix sont malgré tout à la hausse et que cela peut poser problème pour les successions des vignerons déjà en place et les installations des jeunes, qui aujourd'hui, se font essentiellement dans le cadre familial. Enfin, n'oublions pas que les vignerons doivent tirer une rentabilité de leur exploitation. Si le prix des vignes est déconnecté de cette réalité économique, c'est dangereux. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais on s'en approche.

Comment voyez-vous l'arrivée de ces investisseurs, extérieurs au monde du vin qui portent d'ambitieux projets en matière d'œnotourisme ?

C'est évidement une très bonne nouvelle pour notre appellation. Nous manquons de structures d'hébergement et de restauration qualitatives sur notre territoire. Ces projets ne peuvent que renforcer l'attractivité de notre secteur. Le développement de l'œnotourisme est un enjeu majeur pour notre appellation. Nous y travaillons de longue date, notamment avec notre événement phare, les Vignes Buissonnières, lancé il y a vingt ans, et pour lequel nous affichons complet chaque année.

Tout semble sourire aux vignerons du Pic saint Loup. Etes vous serein pour les années à venir ?

Ce qui est dangereux pour une appellation, c'est de croire qu'on est les meilleurs. Gardons-nous bien de cet écueil. Certes, nous faisons partie des appellations leaders de cette région. Il en faudrait d'ailleurs davantage à nos côtés. Mais rien n'est définitivement acquis et ça peut très vite aller dans l'autre sens. Continuons à nous améliorer, à mener ce travail collectif pour gagner encore en notoriété et reconnaissance.

