La Picorée lutte contre la dénutrition avec des compléments nutritionnels innovants

« Avec plus de 2 millions de personnes dénutries en France, en majorité les personnes âgées et les personnes atteintes de cancer, la dénutrition est responsable de 20% des décès de patients en oncologie, déplore Pauline Renard, fondatrice de la startup La Picorée, à Montpellier. La Picorée propose la première offre de gâteaux hyper-protéinés et hyper-énergétiques sucrés et salés contenant 87 à 89% d'ingrédients biologiques made in France. »

C'est un constat personnel qui a amené Pauline Renard, initialement spécialisée dans la stratégie des entreprises, à fonder la startup La Picorée, à Montpellier en janvier 2021 : les personnes âgées et les personnes atteintes de cancer ont peu d'alternatives pour bien se nourrir et renforcer leurs faiblesses.

« Soit elles cuisinent à la maison, soit elles recourent à des compléments nutritionnels, en l'occurrence des boissons lactées ou des crèmes dessert, qui sont performantes mais dont le goût ou la texture sont peu gourmands, explique-t-elle. Résultat : 50% des patients ne les consomment pas... Nous avons donc imaginé des alternatives qui ne se substituent pas à la cuisine du quotidien ni aux compléments alimentaires mais qui viennent apporter des compléments plus gourmands et naturels, en format bouchée et manger-main. »

Hyper-protéinés et hyper-énergétiques

La startup a ainsi lancé, sous la marque commerciale Les P'tits Pep's, une gamme de compléments nutritionnels sous forme de mini-cakes hyper-protéinés et hyper-énergétiques, qu'elle veut gourmands afin de redonner le goût de s'alimenter aux personnes qu'elle cible, âgées ou atteintes de cancer, et ainsi de réduire le nombre de décès dus à la dénutrition.

Dans cette démarche, elle s'est entourée d'une équipe d'ingénieures agronomes et chimistes, de professionnels de santé, de patients et d'experts de l'agroalimentaire. La Picorée est soutenue par l'incubateur du BIC de Montpellier et par l'INRAE-Institut Agro.

Après dix-huit mois de R&D, elle a mis sur le marché, en août 2022, une première référence de cake vanille-amande. En janvier 2023, est sortie une 2e référence de cake tomates-herbes de Provence.

« D'ici fin mars, nous lancerons une 3e référence de cake citron-amande, en mai une 4e cacao-noisette, annonce Pauline Renard. Et nous travaillons sur une 2e gamme de produits (qu'elle garde secrète, NDLR), autres que des cakes mais toujours à picorer pour les petits appétits. »

Remboursés par la sécurité sociale, à terme

La démarche de La Picorée est soutenue par le Docteur Pierre Senesse, coordonnateur des soins de support à l'Institut du Cancer de Montpellier (ICM) : « Lutter contre la dénutrition, ce n'est pas juste apporter une solution de performance nutritionnelle. Il faut redonner envie de manger avec des produits appétents, gourmands et moins médicalisés. Mais il faut aussi apporter une solution saine, responsable et rassurante pour le bien de nos patients et de la planète ».

Le premier produit de La Picorée a d'ailleurs été testé sur un panel de 60 patients au sein du service onco-gériatrie de l'ICM, « et il y a un mois, nous avons réalisé une au CHU de Montpellier sur 35 patients en gériatrie, démontrant que nos cakes apportaient un surplus de protéines et de calories », indique la startuppeuse.

« Nous visons à terme un remboursement par la sécurité sociale, ajoute-t-elle. Aujourd'hui, on s'inscrit bien dans la réglementation européenne permettant d'être remboursé mais la plupart des acteurs du marché sont des géants de l'agroalimentaire ou de l'industrie pharmaceutique, et demander ce remboursement pourrait ne pas être rentable car les prix de vente imposés sont trop bas. Nous sommes donc obligé d'attendre une production plus importante pour pouvoir vendre moins cher, ce que nous espérons en 2025. »

Fabriqués en Bretagne

La Picorée compte quatre associés fondateurs, dont Pauline Renard (majoritaire), son père Eric Renard, Pr en endocrinologie au CHU Montpellier, le groupe nîmois Bastide Le Confort Médical, une personne en love-money. La startup fait fabriquer ses compléments nutritionnels par un gros groupe de l'industrie agroalimentaire breton, spécialisé dans les gâteaux de type madeleines ou cakes.

Positionnée sur le segment de la nutrition clinique via une distribution BtoBtoC, la startup vend aujourd'hui ses produits dans une trentaine de points de vente en France, notamment dans les magasins Bastide Le Confort Médical, dans des pharmacies et dans des établissements de soin, ainsi que sur sa boutique en ligne.

« Nous sommes en train d'échanger avec des établissements de soin sur le référencement de nos produits et des partenariats se mettent en place avec des sociétés de restauration collective qui distribuent en établissements de soin (hôpitaux, cliniques ou EPHAD, ndlr) », précise Pauline Renard.

Crowdfunding

Dans quelques jours, le 13 mars précisément, Pauline Renard lance une campagne de financement participatif sur la plateforme We Do Good, avec un objectif fixé à 100.000 euros d'ici deux mois.

« Nous avons déjà mobilisé près de 250 000 euros en fonds propres, subventions de la Région Occitanie, prêt d'honneur Crealia et prêts d'amorçage France Active et Bpifrance, déclare la dirigeante. Aujourd'hui, nous avons besoin de financement pour booster la commercialisation sur un marché diffus, qui compte par exemple beaucoup de pharmacies. Nous avons opté pour le crowdfunding en royalties, et début 2024, nous irons voir des investisseurs pour une levée de fonds plus conséquente. »

La startup emploie à ce jour quatre salariés et devrait se renforcer sur le volet commercial notamment. L'ambition de Pauline Renard : « Atteindre les 10 salariés et 1 million d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2025 ».