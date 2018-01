KPI Groupe s'étend par croissance externe et organique

KPI Groupe, dont le siège est situé à Nîmes (30), résulte de la fusion juridique et opérationnelle de plusieurs cabinets d'expertise automobile du sud de la France. En 2017, il s'est étendu sur quatre départements supplémentaires en investissant 900 000 € pour acquérir deux nouveaux cabinets (Perpignan, Lyon) mais aussi en ouvrant deux nouvelles antennes (Grenoble, Corse).

À ce jour, KPI Groupe détient neuf structures en direct et compte deux partenariats (Logic Sud sur les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes, Azur sur les Alpes Maritimes), lui assurant une couverture géographique de 25 départements au total. La société confirme qu'elle poursuivra ce maillage territorial sur d'autres départements en 2018, qu'elle auto-finance.

"Dans le secteur automobile, la sinistralité a tendance à chuter du fait des limitations de vitesse et d'une répression plus forte, si bien que les cabinets ont intérêt à se regrouper, commente Max Gizzi, dirigeant de KPI Groupe. Par ailleurs, les compagnies d'assurance concentrent de plus en plus de volume. Elles ont besoin de plus de réactivité et de disponibilité chez des partenaires tels que KPI, si bien que nous devons nous structurer en conséquence. Nous le faisons dans une stratégie de croissance externe."