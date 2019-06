Repar’stores pourrait déménager, à Montpellier ou ailleurs

Spécialiste de la réparation et de la modernisation des stores et volets roulants, Repar'stores, créée en 2009, est basée depuis 2014 à Saint-Jean-de-Védas (34). Dans une partie de ses locaux (1 500 m2), la société produit et stocke des pièces détachées qui alimentent la centrale d'achat destinée aux franchisés : Repar'stores dispose ainsi de 4 000 références en boutique.

"On stocke plus qu'on ne produit. En effet, la production est limitée à 400 m2. On souhaiterait proposer des services complémentaires à nos franchisés en terme de production mais on est un peu à l'étroit", confie Guillaume Varobieff, co-fondateur de Repar'stores et directeur du réseau.

Repar'stores recherche donc un terrain ou un bâtiment à réhabiliter, "d'une surface d'un hectare", rajoute Guillaume Varobieff. Le terrain visé par la société à Montpellier n'étant pas, pour l'heure, commercialisé, les co-fondateurs envisagent une délocalisation vers Aimargues (30) ou Gallargues (30).

Plusieurs axes de développement

De même, Repar'stores étudie son développement à l'international : "Nous sommes prêts pour la Belgique, c'est un pays assez proche de nous en termes de langue et d'habitudes de consommation. Il faut...