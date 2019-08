Les magasins Troc.com basculent sur la marque Happy Troc

Le groupe Happy Cash, acquéreur de l'enseigne gardoise Troc.com en mars 2019, harmonise son réseau de vente : les magasins Troc.com annoncent qu'ils passeront sous la marque Happy Troc d'ici à deux ans. Une centaine de points de vente en France sont concernés par l'opération.

"Happy Troc, c'est l'alliance de savoir-faire validés au sein du groupe Happy Cash. Bien que la marque garde son cœur de métier qui est l'ameublement, la décoration et l'électroménager, elle va développer ses propositions de services et son rayon high tech, en fonction des magasins, afin de répondre à une demande croissante sur ce segment", déclare Pascal Lebert, directeur du groupe Happy Cash, basé à Sainte-Hermine (85).

De nouvelles capacités opérationnelles

Le réseau Troc.com va donc bénéficier de nouvelles possibilités opérationnelles : les responsables de magasins pourront annexer à leur point de vente des concepts créés par Happy Cash, comme la réparation de téléphones ou la location. De même, ils pourront bénéficier de la plate-forme interne du groupe, "qui comprend tous les outils nécessaires au pilotage quotidien des magasins : achats, ventes, gestion budgétaire, audit, gestion des stocks, du personnel, tchat entre magasins pour l'échange de bons plans et mise en ligne automatique sur les sites web marchands", d'après Happy Cash.



Spécialiste de l'occasion, Troc.com a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 77 M€ en 2018. De son côté, Happy Cash, qui s'affiche comme le plus grand groupe européen d'achat-vente de produits d'occasion depuis près de vingt ans , compte 190 magasins en Europe, et gère les enseignes Happy Cash, Happy Cash Services, Fixphonia (réparation de smartphones, tablettes), en plus de Troc.com.