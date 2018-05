Arkadea : comment La Poste valorise son patrimoine immobilier avec Icade

C'était jusqu'alors un centre aéré de l'ASPTT, niché sur les hauteurs de la ville de Clapiers, à côté de Montpellier... Le type d'établissement un peu « old school », qui accueillait les enfants sur les temps périscolaires et pendant les vacances.

Ce site, qu'il aurait fallu rénover pour le mettre aux normes, « n'accueillait plus suffisamment d'enfants, et uniquement durant les vacances scolaires », déclare Franck Tosello-Pace, responsable Développement commercial chez Poste Immo, la foncière immobilière du groupe La Poste (créée en 2005).

Le centre aéré a fermé ses portes en juillet 2017. En lieu et place, c'est un programme immobilier de 53 logements (du T2 au T4, dont 19 locatifs sociaux), qui verra le jour. Baptisé Les Impressionnistes, il est porté par Arkadea, le nouvel opérateur immobilier national (siège à Issy-les-Moulineaux et 22 bureaux de représentation en France) né du partenariat entre le promoteur Icade et Poste Immo.

Acteur de l'aménagement du territoire

Arkadea avait été officiellement créé en juillet 2017, après huit années de partenariat entre Icade et Poste Immo (actionnaire commun : la Caisse des Dépôts) au sein d'un bureau d'études du même nom qui avait pour mission d'étudier le foncier disponible de La Poste (9 opérations en co-promotion pour un CA de 345 M€).

Arkadea est devenue une société de promotion de plein exercice, avec un objectif de chiffre d'affaires de 200 M€/an à partir de la 3e année. Elle était présentée pour la première fois en région le 29 mai, à Montpellier.

« L'objectif est d'industrialiser cette co-promotion, annonce Jean-Pierre Matton, président d'Arkadea. La Poste ne se désengage pas, elle se veut acteur de l'aménagement du territoire. »

L'ambition est bien de capitaliser sur le patrimoine rendu disponible par une évolution des activités de La Poste, en produisant des logements, des bureaux, des commerces et des services. Des projets financés par la Banque Postale et commercialisés par Icade, qui dispose de la compétence et des ressources humaines adéquates.

Le 2e plus grand parc immobilier de France

Le groupe postal possède en effet, selon Franck Tosello-Pace, « le 2e plus grand parc immobilier après celui de l'État, soit 10 600 immeubles (tertiaires, industriels, logistiques et commerciaux, NDLR) représentant 6,2 millions de m2 ».

En Occitanie, le patrimoine de La Poste se traduit par 1 400 immeubles, dont 60 % patrimoniaux et 40 % en locatif, le plus souvent dans les centres villes. Sur la trentaine de projets en développement en France, trois se trouvent en Occitanie, et le projet de Clapiers, dans l'Hérault, est le 1e projet dans la région.

« Le lancement commercial du programme Les Impressionnistes aura lieu le 7 juin, précise Emmanuel Aubertin, directeur régional d'Icade Languedoc-Roussillon (deux agences à Montpellier et à Perpignan, 41 collaborateurs, 692 logements livrés en 2017, ainsi que la nouvelle gare TGV de Montpellier). Le permis de construire a été déposé, et l'acquisition du terrain se fera fin d'année, pour un début des travaux fin 2018 et une livraison à l'été 2020. »

C'est l'architecte montpelliérain Philippe Rubio qui est aux crayons : trois bâtiments en R+1, un belvédère et une ligne d'eau qui serpentera en cœur d'îlot. Les logements, dotés d'équipements numériques (conciergerie et domotique connectées, etc.) seront vendus au prix de 4 000 €/m2 environ.

Des projets à Nîmes et Perpignan

Deux autres projets sont inscrits à la programmation d'Arkadea en Occitanie, que présente Emmanuel Aubertin : « 88 logements à Nîmes, près de l'avenue Jean-Jaurès, sur un ancien centre de tri postal, avec un lancement commercial en septembre prochain, un début des travaux au 1e trimestre 2019 et une livraison fin 2020. À Perpignan, le projet sur un centre historique de la Poste en centre ville en encore en réflexion. Nous avons proposé à Arkadea de travailler avec l'architecte Jacques Ferrier, mais le dossier est complexe car il y a sur ce site des bureaux, une agence postale et un hub France Telecom ».