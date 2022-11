Vinci Immobilier lance sa 2e opération de coliving Bikube à Montpellier

Les travaux ont officiellement démarré. Le groupe Vinci Immobilier, en partenariat avec la SCI Foncière des Générations (lancée début 2021 par la Banque des Territoires et Brownfields, le spécialiste du développement sur des friches industrielles ou tertiaires), va implanter sa 2e opération de coliving dans le cœur de ville de Montpellier. La première, dont les travaux viennent également tout juste de démarrer, se situera sur la métropole lyonnaise.

Le projet montpelliérain sera érigé sur un foncier acquis au groupe Engie, à deux pas de la gare Saint-Roch, qui était occupé par un squat jusqu'en novembre 2021. Un an plus tard, le 28 novembre 2022, au moment de célébrer la première pierre du futur ensemble immobilier, le maire de Montpellier Michaël Delafosse louait le travail collaboratif entre la Ville, le milieu associatif et le groupe Vinci pour régler la situation et « trouver des situations dignes pour les occupants du squat ».

Résidence hybride

La future résidence de 170 logements (du T1 au T3 entièrement meublés) sera exploitée par Bikube, la filiale de Vinci dédiée au coliving. Les deux bâtiments (6.476 m2 au total, en R+5 et R+2) offriront des espaces ouverts sur le quartier (restaurant, espace de coworking). Ils compteront également 1.230 m2 d'espaces communs à partager entre les futurs occupants de la résidence de coliving (salons et cuisines, salle de sport, salle de projection), ainsi que 57 places de parking. Un îlot végétalisé de 1.000 m2 sera préservé au cœur de la résidence pour ses occupants. L'ensemble devrait être livré fin 2024.

« Bikube est un concept de résidence hybride qui s'adresse principalement à de jeunes actifs mais pas uniquement, déclare Emilie Schlageter, directeur de projet Bikube. Elle peut intéresser ceux qui cherchent un logement et ne veulent pas opter pour colocation pour avoir un espace bien à eux, mais aussi à des profils en transition qui arrivent à Montpellier pour un nouveau travail et son en période d'essai, ou encore ceux qui viennent travailler trois jours par semaine à Montpellier... Il n'y a pas de durée minimum de séjour, les gens peuvent venir pour une seule nuit, et les loyers se situeront autour de 800 à 850 euros pour un mois, charges et services compris. »

Olivier de la Roussière, le président de Vinci Immobilier, renchérit : « Bikube est une nouvelle expérience immobilière qui répond aux changements sociaux que sont l'évolution du monde du travail, l'hypermobilité, le télétravail, le besoin de flexibilité ou encore le désir de vivre de nouvelles expériences ».

« Le seul critère : être près du centre-ville »

« Il s'agit pour Vinci Immobilier d'asseoir la résidence pour jeunes actifs nouvelle génération, les 25-35 ans, notamment ceux de l'écosystème IT, les startups, ajoute Thierry Lacazio, directeur territorial Languedoc chez Vinci Immobilier, qui indique que l'opération pèse pour 23,8 millions d'euros d'investissement. Le seul critère pour ce type de résidence, c'est d'être près du centre-ville et d'un des hub de transports, ici celui de la gare, avec des tramways à proximité et de la boucle de vélo que déploie la métropole. »

Le maire de Montpellier, qui rappelle fréquemment que la ville est la 4e ville la plus chère de France en termes de loyers, affirme que le coliving est « une des réponse à la crise du logement... Ces produits agiles sont intéressants pour de jeunes actifs qui viennent pour des contrats de six mois comme des chercheurs dans des laboratoires ou des développeurs dans les industries créatives, et qui ont besoin d'un bail plus court, annuel ou semestriel ».

Selon Emilie Schlageter, Bikube ambitionne de se développer dans toutes les métropoles françaises, par exemple Rennes après Lyon et Montpellier.