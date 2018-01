Macron en Chine : Melox (Marcoule) , référence du projet signé par New Areva

À l'occasion du voyage présidentiel en Chine, qui se déroule du 8 au 10 janvier, New Areva a signé un protocole d'accord commercial avec le groupe CNNC (China National Nuclear Corporation) pour développer un projet d'usine de traitement et de recyclage de combustibles usés. Cet accord, conclu le 9 janvier en présence du Président de la République, Emmanuel Macron, et du président chinois, Xi Jinping, pourrait déboucher sur la construction d'une usine d'une capacité de 800 tonnes, dont le chantier devrait démarrer dès 2018.

En plus d'un site similaire à La Hague, l'usine de référence du projet de CNNC est Melox, que possède et opère New Areva à Marcoule. L'usine gardoise (11 hectares) fabrique des assemblages de combustibles MOX (utilisés dans les réacteurs à eau sous pression) : la technologie, les normes de sécurité et de performance industrielle du projet chinois, notamment, devraient être calées sur celles de Melox.

"CNNC et New Area ont intensifié leurs efforts pour parvenir à un accord contractuel et nous en voyons aujourd'hui les résultats très positifs, déclare Philippe Knoche, directeur général de New Areva, dans un communiqué. Je me réjouis de la finalisation prochaine des négociations et du démarrage de ce projet emblématique avec notre partenaire CNNC en 2018."

New Areva vient d'investir 20 M€ sur ses installations, à Melox. Le groupe emploie 20 000 collaborateurs dans le Gard.