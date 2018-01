Le pôle Aerospace Valley s'implante à Montpellier

Le pôle de compétitivité à vocation mondiale Aerospace Valley, créé en 2005 et basé à Toulouse pour couvrir les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, a déployé deux actions phare vers l'ex-Languedoc-Roussillon depuis deux ans : l'ESA BIC Sud France (un regroupement de cinq incubateurs du Grand Sud) et le Booster NOVA (programme d'innovation ouverte visant à confronter les problématiques de diverses filières aux technologies actuelles numériques et spatiales). Dans l'optique de conduire ces actions au plus près des problématiques locales, le pôle vient d'ouvrir son premier bureau officiel, logé dans les locaux montpelliérains de la nouvelle agence régionale de développement économique.

La nouvelle responsable du bureau et chargée de mission sur le territoire de l'ex-LR pour Aerospace Valley est Émilie Séveno, ex-ingénieure de recherche au CNRS de 2005 à 2009, et ex-chargée d'affaires au sein du pôle de compétitivité Optitec (photonique et imagerie) de 2011 à 2017.

"Pour mailler l'ensemble du territoire, il est indispensable de connaître l'écosystème local, mais aussi les différentes thématiques du pôle que sont l'aéronautique, l'espace et les systèmes embarqués, analyse-t-elle. Nous avons choisi de créer un bureau sur place et de ne pas nous appuyer sur une des structures existantes car aucune d'entre elles n'opérait réellement dans ces sujets."

Élargir le catalogue d'actions

La priorité du bureau en 2018 est d"inclure les acteurs locaux dans les dispositifs existants avec des actions spécifiques". Sur l'une d'elles, le mouvement est amorcé puisqu'en deux ans, l'ESA BIC Sud France a accompagné 15 start-ups, dont certaines basées dans l'ex-LR.

De nouvelles actions seront aussi lancées à court terme : l'une d'elles portera sur le développement d'une plate-forme autour des "small satellites" et des nano satellites ("Montpellier, avec son Centre spatial universitaire, est déjà un territoire moteur sur le sujet"). Une autre action concernera les systèmes de transport autonomes et connectés, un des grands axes stratégiques d'Aerospace Valley.

"Nous venons également de réunir à Montpellier une vingtaine d'entreprises autour de projets en cours autour de l'avion électrique et de l'avion hybride, poursuit Émilie Séveno. Elles ne sont pas toutes spécialisées dans l'aéronautique, mais développent des briques technologiques qui peuvent intégrer ces projets."

Le programme d'actions d'Aerospace Valley à Montpellier et dans l'ex-LR sera officiellement dans les prochaines semaines, probablement au cours du mois de février.

Aerospace Valley, depuis fin 2017, est présidé par Yann Barbaux, directeur de l'innovation d'Airbus. Le pôle compte à ce jour 840 adhérents dont 510 PME. Sur le volet R&D, en 12 années, 512 projets ont été financés pour une assiette globale de 1,35 Md€.