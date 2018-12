ECIA rachète D7 et se renforce dans le démantèlement

Société d'ingénierie adressant divers secteurs industriels (électricité, ventilation nucléaire, contrôle commande, etc.), le groupe ECIA annonce l'acquisition et la filialisation à 100 % de la société D7, basée à Saint-Paul-Trois-Châteaux (26). Celle-ci, spécialiste du démantèlement nucléaire, développe un chiffre d'affaires de 740 000 € et compte dix salariés.

L'opération permet donc à ECIA de rajouter l'expertise en démantèlement nucléaire à ses différents pôles métiers. De même, le groupe gardois élargit, de cette façon, le panel de ses certifications, avec la certification CAEAR (Commission d'Acceptation des Entreprises en Assainissement Radioactif) exigée des entreprises assurant des prestations d'assainissement radioactif et de démantèlement d'installations nucléaires, et dont dispose déjà D7.

"ECIA, via sa filiale D7, pourra intervenir en études, en management de projets ou en assistance en maîtrise d'ouvrage pour des scenarii de démantèlement, de sûreté du démantèlement, de gestion des déchets, de gestion de l'interface amiante", fait savoir l'entreprise gardoise, basée à Saint-Alexandre.

Le groupe ECIA, qui atteint le seuil des 200 collaborateurs, s'appuie sur dix agences en France, et développe un chiffre d'affaires de 15 M€. Il porte un projet de campus dédié aux métiers de le ventilation nucléaire avec d'autres partenaires, et prévu pour 2019.