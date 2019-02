Numalis se diversifie dans les hélicoptères et les systèmes embarqués

Créatrice d'un correcteur pour calculs numériques critiques, Numalis a décroché le prix de start-up de l'année attribué le 31 janvier lors du salon Occitanie Innov, et doté de 15 000 €. Ces fonds s'ajoutent à la subvention de 66 000 € accordée par la Région Occitanie, en octobre 2018, alors que l'entreprise finance un programme de R&D en vue d'une diversification stratégique.

Les systèmes embarqués, relais de croissance

Alors que Numalis adressait jusqu'ici les créateurs de code à la main, elle désire cibler les éditeurs développant des systèmes de conception de code automatique : des négociations sont en cours avec l'un d'eux et devraient déboucher sur une première version beta avant la fin 2019. Ce partenariat devrait permettre à Numalis, selon son président Arnault Ioualalen, de travailler notamment avec les fabricants d'hélicoptères et les créateurs de systèmes embarqués qui travaillent sur ces logiciels.

"La conception de code automatisé est un nouveau marché qu'on veut conquérir. Le partenariat envisagé avec l'éditeur pourrait aller du simple cross marketing à l'intégration d'une brique standard dans toutes les versions produits édités par ce partenaire", détaille Arnault Ioualalen.

Une levée de fonds en projet

Le prix obtenu par Numalis prolonge une série de récompenses glanées en quelques années (i-Lab, Netva, Coup de Pousse, MEDEF) témoignant de sa visibilité croissante auprès des grands comptes et des industriels. Parmi eux : Airbus Group Développement, qui lui attribué "un prêt de plusieurs dizaines de milliers d'euros" afin d'accélérer son développement, alors que la start-up entame le déploiement de sa solution auprès de ses premiers clients industriels.

"Airbus Développement nous apporte aussi la compréhension du groupe Airbus, qui compte de multiple branches et filiales. Cela nous ouvre de nouvelles portes dans la chaîne décisionnelle d'Airbus, que nous ne pouvions pas atteindre précédemment", commente Arnault Ioualalen.

Numalis compte 12 salariés à ce jour, et prévoit trois recrutements, à terme, pour son programme de R&D sur les systèmes embarqués. La start-up travaille aussi sur une levée de fonds, d'un montant d'1 à 2 M€, d'ici la fin 2019, pour accélérer son développement en France et à l'international.

Organisé par l'agence régionale de développement économique Ad'OCC lors du salon Occitanie Innov, et co-financé par la Région, Air France KLM, Altitude Infrastructure, BNP Paribas, EDF, le concours Les Innov'ations a permis de récompenser neuf autres entreprises dans les catégories "Meilleur projet" (Norimat, à Labège), "Coup de Cœur" (Nereus, au Pouget), "Entreprise de l'année" (Synapse Développement, à Toulouse), "Entreprise internationale de l'année" (Mimbus, à Saint-Jean), "Innovation territoriale de l'année" (Infaco, à Cahuzac-sur-Vère), "Produit ou service du futur de l'année" (REGEnLIFE, à Montpellier), "Trophée de la mer et du littoral" (Ecocean, à Montpellier), "Trophée de la montagne" (Youstiti, à Tarbes) et "Trophée de l'énergie positive" (Water Horizon, à Toulouse). 180 000 € de dotations ont été attribuées à cette occasion.