Exaprint investit 15 M€ pour ses effectifs et son site de production

Imprimerie en ligne pour graphistes, agences ou imprimeurs, Exaprint annonce qu'elle va investir 15 M€ en trois ans pour renforcer son usine de 10 000 m2 située à Mauguio (34) : l'objectif est d'augmenter de 50 % ses capacités de production sur la période. L'entreprise prévoit notamment d'améliorer sensiblement son parc machines.

Par ailleurs, Exaprint annonce qu'elle ouvre 34 nouveaux postes d'ici janvier 2020, au sein de la même usine ou de ses services administratifs, marketing et informatiques, implantés dans le quartier du Millénaire, à Montpellier. Sont notamment visés "des profils de responsables de production, lean managers, développeurs, façonniers, conducteurs, etc.", cite l'entreprise.

Parmi les incitations, Exaprint met en avant ses engagements environnementaux et sociétaux, en rappelant notamment qu'elle est la première plate-forme d'impression en ligne certifiée PEFC, en plus des normes ISO 14001 et 9001. "Une production de plus de 100 000 kWh d'électricité photovoltaïque associée à une politique d'amélioration continue de réduction des emballages des commandes, des déchets valorisés à 99% à travers un système de tri sélectif et de collecteurs internes positionnent...