Génération Piscine, dont l’activité a bondi, construit deux usines en France

Dans l'Aude (Villepinte), la PME Génération Piscine aura construit quelque 2.600 piscines monocoques polyester en 2021. Le secteur connaît un regain de vitalité. : près de 250.000 piscines auront été construites en 2021, selon le Fédération Française de la Piscine, et le pays en compterait désormais 3,2 millions, soit 800.000 de plus en quatre ans.

Le fondateur et dirigeant de Génération Piscine, Michel Houel, témoigne de cette dynamique, boostée par la crise sanitaire : « Depuis vingt ans, le marché de la piscine grimpe de 5 à 50% par an. Avec le Covid, il a été encore plus porteur et la demande explose dans toute la France. Les gens ne pouvaient plus bouger de chez eux et avaient de l'argent pour investir dans la maison... Aujourd'hui, ça se tasse à peine ».

L'entreprise, qui emploie une cinquantaine de personnes aujourd'hui, a atteint en 2021 son maximum de capacité de production, avec 30% de sous-traitance. Le dirigeant annonce donc un investissement de 5 millions d'euros dans la construction de deux usines en France en 2022 : l'une à Châteauroux (Indre) et l'autre à Blyes (Ain) près de Lyon.

2.000 et 2.500 m2

« Outre notre besoin d'augmenter nos capacités de production, nous avons de grosses contraintes de transport, souvent on part chargés et on revient à vide, ce qui coûte cher, d'où notre souhait de se rapprocher de nos clients », précise Michel Houel.

La première unité, Composite Industrie Touraine (CIT), ouvrira en février 2022 à Vineuil, en périphérie de Châteauroux, « pour desservir le grand ouest et l'Ile-de-France », indique Michel Houel. La société a pris en location un bâtiment de 2.000 mètres carrés, qui emploiera une vingtaine de salariés.

Le projet en région lyonnaise (3,5 millions d'euros), quant à lui, est porté par le promoteur Actipole, dont Génération Piscine sera locataire. L'ouverture de cette seconde usine de 2.500 m2, Composite Industrie Rhône (CIR), est prévue en mai 2022 avec une trentaine de salariés.

Dans les deux cas, les terrains autour des usines (1 ha et 2 ha) permettront aussi le stockage des modèles de piscines dont la taille varie entre 4 et 11 mètres.

3.000 piscines supplémentaires

Ses deux nouvelles usines lui permettront un bond de 3.000 piscines supplémentaires d'ici 2024.

« Nous allons quasiment multiplier les effectifs par deux, en sachant qu'en 2021, nous les avons augmentés de 60%, souligne Michel Houel. Mais l'objectif n'est pas de diminuer le volume de sous-traitance, qui devrait même augmenter en 2022. »

L'entreprise, qui a stoppé le marché des particuliers et des magasins pour ne travailler que sur le segment de marché en BtoB, annonce un chiffre d'affaires 2020 de 14 millions d'euros (+ 50%, incluant ses filiales transport et négoce de pierres d'ornement) qui devrait s'élever à 24 millions d'euros en 2021, dont 18 millions sur l'activité piscines.