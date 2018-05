Choosit active son déploiement national

Fondée par Philippe Nahoum il y a vingt ans à Montpellier, l'agence de communication digitale Choosit a annoncé, en 2017, la fusion-absorption de Lexik, spécialisée dans les composants logiciels Symfony.

Alors que la création de la nouvelle entité administrative sera finalisée en mai (avec les deux marques), Choosit dispose d'une offre technologique élargie qu'elle compte déployer à l'échelon national.

En effet, focalisée jusqu'ici sur son bassin historique de Montpellier, et ne répondant qu'"aux appels entrants" de l'aveu de Philippe Nahoum, Choosit veut adresser une nouvelle typologie d'acteurs en démarrant une prospection étendue au territoire de l'Occitanie et sur le Grand Lyon, avant d'accélérer ailleurs.

"L'intégration de Lexik se traduit par l'arrivée d'une équipe de neuf techniciens d'un coup, dans un contexte où il est difficile de les recruter, souligne Philippe Nahoum. Avec cette fusion, nous marrions l'expérience communication/marketing de Choosit et l'expérience technologique de Lexik, qui va nous permettre de suivre la clientèle dès le stade du démonstrateur ou du prototypage. Il devient alors plus naturel pour un groupe, une ETI ou une grosse PME de nous confier une partie du développement."

Choosit a récemment signé des contrats significatifs dans le droit fil de cette démarche, notamment avec le fabricant de télescopes connectés Vaonis (conception de l'interface graphique) ou le Festival International des Sports Extrêmes (développement d'une offre site/appli évolutive sur trois ans).

Dans l'optique de nourrir cette croissance par diversification, la web agency lance également Choosit Lab, une offre, financée à 40 % sur fonds régionaux, reposant sur la commercialisation de produits plus packagés "sur étagère" : plate-forme de chatbot, didacticiel intégrable sur tout type de site, etc.

De même, installée depuis 2017 dans de nouveaux locaux situés dans le quartier du Millénaire à Montpellier, Choosit a aménagé des espaces qu'elle loue à des start-ups en croissance. Après Plussh (direct vidéo HD), elle accueille actuellement Ecofilae (réutilisation d'eaux usagées traitées) et possiblement deux autres pépites dans les prochains mois.

Enfin, Choosit vient d'entamer les travaux pour ouvrir sur ce même site, en juin, un Choosit Café. Conçu comme "un lieu ouvert", financé sur ses fonds, il s'étendra sur 70 m2, auxquels s'ajoutent un patio (200 m2) et une terrasse (150 m2).

"Il s'agit d'un lieu d'événement, d'animation et de co-working, que nous mettrons à disposition d'entreprises afin d'échanger sur les nouvelles tendances de la tech et du marketing, en lien avec nos activités et celles de nos clients", précise Philippe Nahoum.