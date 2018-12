Google va ouvrir un Atelier Numérique à Montpellier

Après une première installation de ce type à Rennes, en juin 2018, Google France vient d'annoncer l'ouverture de trois nouveaux Ateliers Numériques, prévue dans quelques mois, à Montpellier, Nancy et Saint-Étienne. Ce dispositif vise à accompagner un large public (étudiants, parents, gérants de PME ou d'association...) vers une meilleure maîtrise des outils numériques, sur la base de ce constat : "Ce sont 50 000 emplois dans le numérique qui ne sont pas pourvus actuellement en France faute de candidats ayant les compétences requises", estime le géant américain.

Ces formations (gratuites), en groupe ou individuelles, seront assurées "dans un espace physique" en lien avec des partenaires publics et privés montpelliérains, restant à préciser. Le dispositif sera complété par des formateurs de Google France, qui se déplaceront en Occitanie.

"Il existe déjà de très belles initiatives autour du numérique dans ces trois villes, avec lesquelles nous allons collaborer étroitement. Je pense par exemple au BIC à Montpellier, classé deuxième incubateur mondial de startups au classement UBI Global , à Nancy Numérique, qui fédère déjà 94 acteurs locaux, et au Mixeur, tiers-lieu novateur situé dans le quartier créatif de la Manufacture à Saint-Etienne", commente Sébastien Missoffe, vice-président et DG de Google France, sur le blog officiel du groupe.

Depuis l'ouverture de l'Atelier Numérique de Rennes, plus de 8 000 personnes y ont déjà suivi une formation ou réalisé un rendez-vous individuel. Selon un reportage de La Tribune, les formations offertes couvrent le marketing numérique, le référencement naturel ou la façon de générer du trafic vers un point de vente, etc.

"L'arrivée de Google à Montpellier nous permet de devenir partenaires d'un projet qui représente un véritable levier d'insertion, de développement économique ou même de développement personnel puisqu'il permettra à des milliers de Montpelliérains d'utiliser le numérique pour se former gratuitement et à tous niveaux", réagit Philippe Saurel, maire de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole, dans un communiqué.