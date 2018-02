Le BIC de Montpellier classé 2e meilleur incubateur mondial

Lors d'une cérémonie organisée le 22 février à Toronto (Canada), Isabelle Prévot, directrice du BIC de Montpellier, a reçu le prix décerné à l'incubateur métropolitain pour son accession à la 2e place du classement mondial baptisé "Top business incubator collaborating with university" (meilleurs incubateurs collaborant avec les universités) et établi par UBI Global sur la période 2017/2018. Le BIC améliore ses performances : il figurait déjà à la 4e place mondiale lors d'une précédente édition.

Organisme de recherche international indépendant, UBI Global s'est appuyé sur un réseau de plus de 500 membres (70 pays) pour évaluer 1 370 programmes d'incubation dans le monde. Au terme de ce travail, le BIC de Montpellier finit donc au 2e rang derrière le Guiness Enterprise Center de Dublin (Irlande), devant le Shell Initiativa Jovem de Rio de Janeiro (Brésil), et est le seul incubateur français à figurer au top 10 de ce classement.

Le BIC de Montpellier, qui fête ses 30 ans en 2018, a accompagné 670 start-ups sur cette période, dont 65 % dans le numérique, 15 % dans les biotech/medtech, et 9 % dans les cleantech. Ces entreprises ont créé près de 5 000 emplois et affichent un taux de survie de 84 % à cinq ans. Elles ont levé 75 M€ de fonds privés au cours des cinq dernières années.

"Faute de pouvoir s'appuyer sur une industrie comme Toulouse le fait avec l'aéronautique, Georges Frêche (ex-maire et ex-président de l'Agglo de Montpellier, NDLR) avait axé le développement local sur la matière grise, le numérique, la santé, ou les industries culturelles et créatives, rappelle Philippe Saurel, maire de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole. Nous sommes en passe de réussir cette conversion, comme le prouve ce classement. C'est une immense reconnaissance pour un incubateur qui accompagne les jeunes pousses sur toute la chaîne fondamentale de la vie d'une entreprise, de l'idée originelle à la cotation en bourse."