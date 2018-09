Tourisme en Occitanie : un été 2018 en demi-teinte

C'est le constat que fait l'enquête réalisée durant la période estivale par la Région Occitanie, le Comité régional du tourisme (CRT) et ses partenaires (auprès de 2 687 entreprises touristiques régionales), qui révèle que si, en juillet, 45 % des entreprises interrogées ont estimé que leur activité était stable ou en hausse par rapport à l'an dernier, le chiffre est monté à 66 % en août.

Le mois d'août a toutefois été marqué par des réservations de dernière minute et des séjours plus courts.

Plus de la moitié des acteurs touristiques interrogés (51 %) s'accordent sur un même constat : une baisse du pouvoir d'achat malgré un maintien de la fréquentation française.

Malgré une météo caniculaire, les métropoles régionales semblent avoir tiré leur épingle du jeu "grâce à une offre culturelle et d'animations renforcée". Ainsi, en août, trois congrès scientifiques internationaux ont permis à Montpellier d'afficher de bons résultats de fréquentation, tout particulièrement dans l'hôtellerie.

Autre bémol de cet été, pointé par le CRT : « une saison estivale fortement impactée par des difficultés liées au recrutement d'employés saisonniers ». Une problématique que le CRT va mettre sur la table en vue de la prochaine saison.

« Les touristes sont toujours aussi présents en Occitanie mais deviennent de plus en plus exigeants et regardants sur le rapport qualité-prix ainsi que sur l'impact environnemental et sociétal du tourisme, ajoute Virginie Rozière, présidente du CRT Occitanie. Fort de ce constat et de ces évolutions de consommation bien légitimes, le CRT s'apprête à mettre en œuvre de nouvelles actions ciblées par territoire et par typologie de clientèle, tout en poursuivant sa mission d'accompagnement et de formation des prestataires touristiques. »