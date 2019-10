Les Pyrénées-Orientales passent dans « La 4e dimension », leur nouvelle marque tourisme

« La quatrième dimension, Pyrénées-Méditerranée en Pays Catalan, suscite la curiosité, assure Hermeline Malherbe, présidente (PS) du Conseil départemental, le 1er octobre lors d'une conférence de presse dévoilant la nouvelle marque de tourisme du département catalan. Cette accroche met en avant le contenu de la destination. Le chiffre 4 devient notre fil conducteur, il souligne avec les couleurs sang et or notre identité forte, notre catalanité. »

Cette marque territoriale est lancée après 14 mois de travail mené en concertation avec les acteurs locaux du tourisme. Le logo a été imaginé en partenariat avec l'agence de communication perpignanaise Hybride Conseil.

Pour la période 2019-2020, le Département a défini un plan stratégique de développement du tourisme et des loisirs dont les deux objectifs principaux sont de « renforcer l'attractivité, la notoriété et la compétitivité touristique des Pyrénées-Orientales pour développer activement l'économie du tourisme et des loisirs de façon équilibrée dans l'espace (ville, littoral, montagne et campagne) et dans le temps (4 saisons). Mais aussi d'allier développement économique et performance environnementale au service d'une identité collective », détaille-t-on au sein de l'agence de développement touristique (ADT).

Parmi les actions qui seront menées dans le but de toucher un plus large éventail de touristes, d'excursionnistes, mais aussi les habitants du département : « La valorisation du patrimoine, la structuration de l'offre touristique à travers des campagnes de communication et les réseaux sociaux, l'élaboration d'une stratégie de marketing territorial, la digitalisation de l'offre et des outils numériques, l'appropriation par les habitants et les acteurs du tourisme local de la marque ».

Une saison estivale mitigée

« Malgré une période de forte fréquentation en août, une bonne quinzaine pour Visa Pour l'Image à perpignan (festival du photojournalisme, du 31 août au 15 septembre 2019, NDLR), la fréquentation touristique devrait être en retrait de 2 à 3 %. Elle fait suite à une année touristique 2018 en retrait de 2,4 % », détaille Hermeline Malherbe, en se basant sur des données provisoires récoltées entre mai et septembre 2019.

En cause, une fréquentation touristique étrangère en baisse ou encore des secteurs tels que la campagne et la restauration en légère perte de souffle.

Le département des Pyrénées-Orientales, 7e destination touristique en France, génère 1,4 Md € de chiffre d'affaires et représente 13 100 emplois salariés (sur les 108 000 que compte le secteur du tourisme en région Occitanie).

Le département comptabilise 3,9 millions de touristes avec une durée moyenne de séjour estimée à 8,7 jours.